Fabiana Justus aparece com cara de choro e faz desabafo: 'Angústia'

Em meio ao tratamento de leucemia, Fabiana Justus surgiu com cara de choro nas redes sociais e fez um desabafo sobre momentos difíceis

Desde que descobriu o diagnóstico de leucemia, em janeiro deste ano, Fabiana Justus tem compartilhado todos os momentos do tratamento com seus mais de quatro milhões de seguidores. Apesar de tentar se manter sempre otimista, a empresária também enfrenta momentos difíceis.

Em seu Instagram Stories, a famosa compartilhou uma foto em que aparece com uma expressão de quem chorou e fez um desabafo. "Eu, depois de uma crise de choro e desabafos com a minha mãe, Bruno e Si. Faz parte. Ninguém é forte toda hora e está tudo bem", começou ela.

Em seguida, Fabiana afirmou que também faz questão de mostrar os momentos ruins durante o processo. "Gosto de compartilhar isso porque sei que muitas pessoas que me seguem me veem como uma inspiração e eu fico lisonjeada demais. Por isso, eu acho importante demais mostrar que também tenho meus momentos de angústia e tristeza, e é justamente nesses momentos que refletimos e ficamos mais fortes".

Nova fase

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária, que foi diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano, aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs.

Uma seguidora quis saber qual é a nova fase do tratamento contra a doença. Fabiana afirmou que a doença está em remissão, mas ela precisa tomar um medicamento uma vez por semana. O medicamento funciona como uma quimioterapia, mas é bem mais leve.

"Não é um tratamento novo, é parte do protocolo do meu tratamento. Estou em remissão, ou seja, doença zerada, graças a Deus, mas desde sempre teria que fazer esse tratamento de manutenção, como eles chamam, que é para doença não voltar, mesmo o risco sendo baixo após o transplante", explicou ela, afirmando que ainda não sabe quanto tempo o tratamento vai durar. "Meu médico falou que por no mínimo seis meses e no máximo dois anos. Ele que vai decidir conforme as respostas do meu corpo", disse.