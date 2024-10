Ex-Paquita Ana Paula Guimarães surge em clima de romance na praia

Em praia do Leblon, no Rio de Janeiro, ex-Paquita Ana Paula Guimarães aparece ao lado do esposo e protagoniza momento de romance

A ex-Paquita e diretora de TV Ana Paula Guimarães aproveitou a manhã ensolarada nesta quarta-feira, 02, para ir à praia do Leblon, no Rio de Janeiro, com o marido, o ator Ricardo Duque, com quem é casada há 30 anos.

Usando um biquíni preto, a famosa ostentou seu físico deslumbrante e apareceu trocando carinhos com o amado, que já atuou em Salve-se Quem Puder, O Tempo não Para, A Terra Prometida, A Vida da Gente, Sete Pecados e muito mais.

Além de renovar o bronzeado, o casal se refrescou no mar e sentou para tomar algo gelado. Essa não é a primeira vez que eles são fotografados na praia, em julho, os dois tiveram a aparição registrada ao lado da filha.

Ana Paula Guimarães é a diretora artística do documentário Para Sempre Tão Bom - Paquitas, do Globoplay, e também de novelas da Globo, como Caras e Bocas, Ti Ti Ti, Alto Astral, Êta Mundo Bom e Verão 90.

Veja as fotos de Ana Paula Guimarães na praia:

Fotos: Dan Delmiro / Agnews

Ex-Paquita Catuxa revive memórias em documentário

A ex-paquita Ana Paula Guimarães, que ficou imortalizada pelo apelido Catuxa, revê sua trajetória na série documental Pra Sempre Paquitas, no Globoplay. Em entrevista ao jornal Extra, a paquita da primeira geração relembrou algumas memórias que reviveu com o projeto.

“Comecei com 13 anos. Foi um tempo de aprendizado e diversão. Era uma rotina árdua e feliz. Mas com momentos tristes”, lembra a diretora, que precisou lidar com obrigações e broncas desde cedo. “As cobranças em cima do corpo eram pesadas. A gente vivia na base do medo. Tinha muita insegurança, nossa autoestima era jogada lá embaixo”.

Na produção do streaming, elas também contam sobre os casos de abuso moral e ameaças de demissão. “A gente se preocupou em contextualizar a época. As que vieram depois não sofreram tantos abusos. A gente não entendia que era abuso, engolia o choro e seguia. Não estamos fazendo o doc para atacar ninguém. Mas nenhum abuso tem que ser normalizado”, detalhou.