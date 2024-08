Ex-namorada de piloto do avião que caiu fala sobre ele: ‘Deve ter feito de tudo’

Ex-namorada do piloto do avião da VoePass que caiu em Vinhedo faz homenagem carinhosa após a morte trágica dele

O acidente de avião que aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, comoveu o Brasil nesta semana. Agora, a ex-namorada do piloto da aeronave fez uma homenagem para ele e defendeu o profissionalismo dele em sua carreira.

O avião caiu em um condomínio na tarde de sexta-feira, 9, e era pilotado por Danilo Santos Romano. Ao ver a tragédia, a ex-namorada dele, Débora Stein, fez uma homenagem nas redes sociais e compartilhou uma foto da época em que estavam juntos.

Em seu texto, ela disse: “Precisava dizer aqui o quanto Danilo sempre foi competente e excelente na sua profissão. Um piloto excepcional, que sem dúvidas deve ter feito de tudo e mais um pouco para tentar salvar esse avião! Meu primeiro namorado, que por 3 anos fez parte da minha vida e hoje, minha história. Que tristeza, que tragédia, que doloroso! Deus conforte o coração de toda a família e amigos”.

Logo depois, Débora rebateu os apontamentos de que sua homenagem seria um depoimento e afirmou que apenas falou sobre o seu ex-namorado. “Jamais estaria dando ‘depoimento'neste momento tão triste. Eu apenas postei no meu Instagram uma homenagem ao Danilo, até porque muitos amigos e familiares aqui acompanharam nossa época juntos e sempre tiveram um carinho por ele, assim como eu. Ele fez parte da minha vida, seria desumano eu não sofrer essa tragédia. Mais respeito e empatia nesse momento. Meu Deus”, escreveu.

O acidente de avião

O acidente de avião deixou 62 pessoas mortas. A tragédia não teve sobreviventes e não atingiu pessoas em solo. A queda aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, quando a aeronave foi vista caindo sem controle por vários moradores da região e atingiu o quintal de uma casa.

Agora, a polícia e as autoridades estão com uma base montada no condomínio para o resgate dos corpos e análise sobre a causa da queda do avião. A aeronave que caiu era um modelo ATR-72, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.