Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy cobre tatuagem com o rosto da cantora

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy tinha uma grande tatuagem com o rosto da cantora em seu braço. Agora, ele mudou o desenho. Veja o resultado

O personal trainer Rodrigo Godoy resolveu cobrir a antiga tatuagem com o rosto da ex-mulher, a cantora Preta Gil. Meses após a separação polêmica, ele foi a um estúdio de tatuagem para esconder o desenho antigo e renovar a tattoo.

Antigamente, Godoy tinha o rosto de Preta tatuado do braço com traços dos povos indígenas. Agora, ele modificou o desenho para fazer um homem indígena.

A nova tatuagem foi feita na madrugada desta sexta-feira, 2, pelo tatuador Fabricio Galdino. Por enquanto, Godoy não mostrou o resultado final da tatuagem. O tatuador apenas deixou o desenho à mostra ao mostrar o cliente antes do início do procedimento.

Confira:

Relembre como foi a separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy

O casamento da cantora Preta Gil com o personal trainer Rodrigo Godoy chegou ao fim há cerca de um ano. Em abril de 2023, os primeiros rumores sobre o fim do casamento deles tomaram conta da imprensa de celebridades no Brasil. Na época, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, contou que Godoy saiu de casa cerca de um mês antes após uma crise no relacionamento. Os dois ficaram casados por 7 anos.

Inclusive, os rumores diziam que Preta teria tirado o comando de suas contas bancárias das mãos do ex-marido, e que ele estava sendo vistos em baladas enquanto ela estava em tratamento contra o câncer no intestino.

Depois que os rumores tomaram conta da internet, Preta Gil veio à público e confirmou a separação. Ela contou que se separou durante o tratamento contra o câncer. “Eu faço parte dessa estatística, sim, porque de fato o relacionamento acabou. Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar? A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha. Mas eu faço parte, sim. A gente não conseguiu passar por isso. Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem”, contou ela na Marie Claire.

