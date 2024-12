Ex-Fazenda Liziane Gutierrez é vista em aeroporto após deixar prisão

A influenciadora Liziane Gutierrez deixou a penitenciária onde ficou mais de um mês presa no Marrocos, e foi vista no aeroporto de Marrakesh

A influenciadora Liziane Gutierrez, que esteve no elenco de A Grande Conquista 2, A Fazenda 13 e Famosas em Apuros 3, deixou a penitenciária onde ficou mais de um mês presa no Marrocos, e foi vista no aeroporto de Marrakesh, momentos antes de embarcar em um voo rumo a Las Vegas, em Nevada, Estados Unidos, onde mora atualmente.

Nas imagens divulgadas pelo portal Leo Dias nesta terça-feira, 10, ela aparece distraída e mexendo no celular enquanto caminha pelo aeroporto. Vale lembrar que ela foi detida no país do Norte da África após se envolver em uma briga com autoridades locais.

O que aconteceu?

Ela ficou mais de 30 dias presa. A prisão chegou a ser confirmada pela Embaixada do Brasil em Rabat. “O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Rabat, tem prestado assistência consular à nacional e a seus familiares, bem como mantido contato com as autoridades locais sobre o caso”, declarou o órgão em nota.

Ela estava na companhia de seu ex-marido e empresário, Toni, quando foi detida. Em entrevista ao portal Leo Dias, ele revelou que precisou seguir viagem e retornar para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde vive com Liziane, deixando-a detida na África.

“Sim, eu estava com ela. Mas depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido e eu não ia esperar indefinitivamente lá. A embaixada ficou auxiliando ela e sabiam da situação dela desde o início. Eu conversei com eles e ficou acertado que na situação que estava, o melhor era eu seguir viagem. Porque não tinha previsão de nada naquela época”, contou Toni.

