Após o laudo sobre a morte de Nahim, Andrea Andrade, ex-esposa do cantor, relembrou conversas que teve com ele sobre o assunto

O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, concluiu que a morte do cantor Nahim foi causada por intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano, conforme noticiou o portal g1. Após a divulgação do laudo, Andrea Andrade, ex-esposa do cantor, relembrou o momento em que descobriu que seu ex-companheiro estava usando drogas.

"Um dia eu cheguei e falei: 'Você anda estranho. Está tudo bem com você?'. 'Está tudo bem'. De repente, ele começou mudar o humor. Eu não sou tão leiga. A gente não convive, mas sabe. Passei um inferno dentro da minha casa com ele depois das drogas. Vocês não têm noção. Eu nunca quis falar, sempre quis preservar a imagem do Nahim. Eu faria tudo para não dar essa entrevista hoje aqui", detalhou ela ao Link Podcast.

Durante o papo, ela lembrou que o laudo com a causa da morte do cantor estava sendo mantido em segredo e Justiça e que ela tinha medo que o documento "vazasse" para "ridicularizar Nahim". Andreia também revela que terminou o relacionamento com o músico devido ao uso de drogas.

"Para ver se ele acordava porque antes de amar ele, eu tinha que me amar. E a minha vida passou a ser um inferno. Uma vez eu cheguei na cozinha, eu até me arrepio, eu tomei um choque. Eu peguei ele cheirando. Falei: 'Nahim, o que é isso que você está fazendo?'. 'Ah, nada, não'. Aí eu fiquei quieta (...) E aí eu comecei a observar. Um dia, abri a gaveta e vi um monte de cocaína, uns quatro ou cinco pontinhos. Eu não acreditei", lembrou.

Ela ainda relembrou que perguntou para o cantor há quanto tempo ele estava usando droga. E ele respondeu: "'Não, é uso recreativo. É só sábado e domingo. É só de vez em quando. É para dar um barato'. Eu falei: 'Nahim, você precisa disso? Você é uma pessoa tão alegre'. O bicho piorou quando ele descobriu que ele tinha dois netos e não conhecia. Ele descobriu em agosto de 2023".