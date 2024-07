Ex de Isis Valverde é apontado como affair de Jade Picon. Saiba quem é

Jade Picon curte viagem para os Lençóis Maranhenses e surge em clima de troca de carinhos com empresário que já viveu affair com Isis Valverde. Saiba mais

A atriz e influenciadora digital Jade Picon pode ter encontrado um novo affair. A estrela está sendo apontada como affair do empresário Álan Faria Bissoli, que já viveu um romance com a atriz Isis Valverde no passado. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, os dois foram vistos trocando carinhos durante uma viagem aos Lençóis Maranhenses no último final de semana.

Os dois apareceram em fotos de outros convidados da festa de uma empresária na região e até teriam tido uma discussão de casal. Os fãs de Jade já torcem para que eles engatem um romance. Inclusive, ele já deixou um emoji de foguinho em uma foto dela de biquíni.

Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre a possibilidade de um affair ou não.

Álan Faria Bissoli - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Quem é Álan Faria Bissoli?

Álan Faria Bissoli é empresário. Ele é herdeiro de uma empresa de mineração e é sócio de uma empresa de consultoria e gestão e também de um negócio de imóveis. O rapaz é filho de Márcio Bissoli, empresário que morreu em 2018 em um acidente de helicóptero.

No passado, ele foi apontado como affair da atriz Isis Valverde durante uma viagem para a Grécia.

Novo visual de Jade Picon

A atriz e influenciadora digital Jade Picon está com novo visual! Em 2 de julho de 2024, a estrela surpreendeu ao voltar a ficar loira e encantou com o resultado da transformação.

A artista voltou a ficar loira para um novo projeto em sua carreira de atriz, mas não revelou os detalhes. Agora, ela se despediu do cabelo castanho que usou nos últimos anos e aderiu ao visual loiro perolado, com raiz esfumada e mechas mais claras na frente.

"Estou muito animada com essa nova fase e com a oportunidade de viver mais um personagem. A mudança para um novo loiro foi pensada para trazer uma nova identidade visual que se encaixe perfeitamente na história que iremos contar", afirmou ela.