Ex de Bia Miranda invade perfil e sugere possível reconciliação: ‘Volta’

Ex-namorado de Bia Miranda invade a conta da influenciadora e comenta sobre reatar após término polêmico e acusações de interrupção de gravidez

Na manhã desta sexta-feira, 4, Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, invadiu o perfil de Bia Miranda e surpreendeu os seguidores ao sugerir que está disposto a reatar o namoro. Após um término marcado por polêmicas, incluindo acusações de interrupção de gravidez, ele deu a entender que quer se reconciliar com a influenciadora digital.

Através dos stories do Instagram de Bia Miranda, Gato Preto revelou que ainda tinha a senha da conta da ex-namorada e comentou que já havia avisado para ela mudar o código caso eles terminassem. Como a influenciadora não alterou a senha, ele afirmou acreditar que isso seria um sinal de que ela também estaria aberta a reatar o relacionamento.

"Vim falar para vocês no Instagram da Anna Beatryz, que eu tenho a senha, ela sabe que eu tenho a senha, ela tem do meu também. Já falei para ela tirar do meu celular caso não desse certo. Se ela não tirou, é porque vai dar certo. Vejo tudo, tóxico, psicopata, esse sou eu", Samuel falou sobre a decisão de ‘invadir’ a conta da ex-namorada.

Além de mandar um recado para os seguidores de Bia, Samuel também admitiu que entrou no perfil dela para verificar se ela estava conversando com outros homens. O influenciador digital explicou que tomou essa atitude após a ex-namorada ter postado uma foto com a mão machucada em seu Stories do WhatsApp.

Em seguida, Samuel garantiu que estava "na postura", sem sair com ninguém, e disse esperar o mesmo comportamento da influenciadora: "Estou na postura, nós não voltamos, mas ninguém pega ninguém. Vamos ver amanhã quando ela acordar, porque ela falou que iria dormir. Estou gravando isso no Instagram dela, sou louco mesmo", contou.

"Ela deve ter brigado com alguém. Se amanhã eu descobrir que ela estava com outro... Ou volta, ou não volta. Não quer voltar, acabou, cada um segue seu peão. Esse papinho de esperança não procede, estou aqui na maior paz com os parceiros", Samuel concluiu a declaração e sugeriu uma possível reconciliação com Bia Miranda.

Vale lembrar que o ex-casal anunciou publicamente o fim da união no último fim de semana. Pouco tempo depois, Bia revelou que estava grávida do ex-namorado e negou que tenha interrompido a gestação. A influenciadora já é mãe do pequeno Kaleb, de três meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Bia Miranda se pronuncia sobre rumores:

A influenciadora digital Bia Miranda rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito dos rumores de que não estaria mais grávida. A informação passou a circular nas redes sociais após seu ex-namorado, Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, alegar que ela teria interrompido a gestação. Ela negou e afirmou que ainda está grávida.