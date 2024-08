Ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa declarou não saber que a apresentadora colocou à venda a mansão avaliada em R$ 40 milhões

Ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa declarou não saber que a apresentadora colocou à venda a mansão avaliada em R$ 40 milhões. A residência foi o lar do casal até novembro do ano passado, quando ela o acusou de violência doméstica.

Em conversa com o portal Notícias da TV, o empresário disse que ficou sabendo que Ana havia anunciado a casa para vender após ver as notícias na internet. "Tomei ciência da venda da casa pela imprensa, não fui comunicado de nada", disse ele.

"Nem [perguntaram] se eu estava de acordo, nem contra, nada. Fui apenas informado que a casa está à venda por R$ 40 milhões. Para mim, até onde me cabe esse tipo de absurdo que eu vivo, é mais um capítulo de desrespeito, uma atitude soberba", completou.

Localizada no condomínio City Castelo, em Itu, no interior de São Paulo, a mansão foi anunciada pela imobiliária Cadu Migliorini Imóveis de Campo. De acordo com informações do jornal O Globo, a propriedade está avaliada em R$ 40 milhões, mas o valor pelo qual está à venda não foi divulgado pela empresa.

Com 6.100 metros quadrados no total, sendo 1.600 metros quadrados de área construída, o imóvel é composto por uma suíte master com spa e camarim e closet blindado. Além de seis suítes com acabamento em mármore, duas suítes para hóspedes, sala de ginástica, SPA e banheira imersão, sauna, sala de jogos e escritório com vista para sala.

Já a área externa conta com garagem coberta para 8 carros, estacionamento descoberto para 10 carros e área de serviços. Além de piscina com raia de 25 metros, bar molhado com piscina aquecida, cinema, adega, salão de festas para 150 convidados, com copa e banheiros, lago, canil e área pet, casa da árvore, entre outras coisas.

Veja como é: