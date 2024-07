Ex-BBB vai disputar vaga no paiol da Fazenda? Equipe esclarece

NO ELENCO?

A CARAS Brasil apurou sobre possível participação de uma ex-BBB na próxima temporada de 'A Fazenda'; confira os detalhes

Com estreia prevista para a primeira quinzena de setembro, o público já está ansioso para saber quem estará em A Fazenda 16. Nos últimos dias, começaram os rumores de que duas ex-BBBs estariam em disputa para integrar o elenco da próxima edição do reality rural. Uma delas é Larissa Santos (26), que participou do BBB 23, a equipe esclarece sobre o assunto.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Larissa Santos reforça que a ex-BBB não tem nenhum contrato com a Record. Eles declaram que não procede a informação que ela estará no elenco da próxima edição de A Fazenda.

Com relação a sua negociação com a emissora, eles não deram muitos detalhes, até porque existem muitas questões contratuais, apenas mencionaram que não é verdade a participação de Larissa Santos na próxima edição de A Fazenda.

Recentemente, Larissa Santos também se pronunciou nas redes sociais sobre sua ida para o reality rural da Record. No X, antigo Twitter, ela afirmou que não tem 'saúde' para participar de mais um programa que envolva confusões.

EM OUTRO MOMENTO

Em dezembro do ano passado, Larissa assumiu que estava namorando Guilherme Rocha. Ela confirmou a novidade ao fazer um post com momentos românticos do casal e se declarar para ele.

"2023 foi o ano da minha vida. Deus é tão perfeito que me mandou você pra encerrar da melhor maneira possível. Obrigada por tudo até aqui meu amor!", disse ela na ocasião ao compartilhar fotos trocando carinhos e beijos em vários momentos do relacionamento.

Mas em março deste ano, após o casal retornar de uma viagem pela Europa, eles decidiram terminar o relacionamento. Os indícios de que o namoro entre a ex-BBB e o rapaz teria chegado ao fim surgiram após Larissa curtir uma viagem para Búzios, no Rio de Janeiro, apenas com os amigos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LARISSA SANTOS NAS REDES SOCIAIS: