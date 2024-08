Ex-BBB Juninho pediu dicas para Nizam antes vender conteúdo adulto: 'Vai ser um sucesso'

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Nizam revela dicas que deu para Juninho e garante que tem faturado bastante vendendo conteúdo +18

Bombando nas plataformas de conteúdo adulto, Nizam, do BBB 24, foi uma inspiração para o amigo e também ex-BBB Juninho Motoboy a entrar para o ramo. Em conversa com a CARAS Brasil, o modelo revelou algumas dicas que deu para o parceiro e aposta em trajetória de sucesso.

"Faz bastante tempo que ele vem comentando que tem essa ideia, que queria começar a fazer esses conteúdos e me pediu várias dicas antes de começar. Ele perguntou se não deveria e como que tinha sido para mim. Perguntou bastante coisa, a gente conversou muito sobre isso", conta.

Quando as dicas que deu ao motoboy, o ex-BBB conta que analisar as demandas do público é o segredo do sucesso. "Dei muitas dicas pra ele, principalmente sobre a realização de conteúdos caseiros, que são os que mais engajam, muito mais do que conteúdo produzido. Também sobre segurar lançamento, para criar uma vontade a mais no público".

Diante da nova empreitada do amigo, Nizam não tem dúvidas que ele fará um grande sucesso, principalmente com o público masculino, o qual há meses tem feito pedidos intensos por divulgação de conteúdo íntimo em meio a uma grande expectativa. "Os fãs dele pedem bastante e os meus também. Então eu acho que inevitavelmente vai ser um sucesso. Muita gente está interessada nesse tipo de conteúdo, então acho que com certeza vai ser sucesso", avisa.

Quanto a seu trabalho como produtor de conteúdo +18, Nizam garante que tem tido um ótimo retorno financeiro. Apesar de ter alguns registros íntimos vazados nas redes sociais, ele conta que isso não lhe desmotivou, mas pelo contrário, acabou se tornando positivo.

"Tem sido bem rentável pra mim. Já tem um tempo que eu estou, então tem sido bem rentável, senão não teria continuado. E assim, por enquanto não tá me atrapalhando. Estou gostando de produzir os conteúdos, então tem sido positivo para mim", declara.