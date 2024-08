Ex-BBB Isabelle abre o coração para Matteus Amaral após dias em Alegrete

A ex-BBB Isabelle Nogueira compartilhou registros especiais no Alegrete, no Rio Grande do Sul, com o namorado, o ex-BBB Matteus Amaral

A ex-BBB Isabelle Nogueira está passando uns dias no Alegrete, no Rio Grande do Sul, com o namorado, o ex-BBB Matteus Amaral. E nesta terça-feira, 06, ela compartilhou cliques na cidade natal do amado e aproveitou para fazer uma declaração.

"Estou amando esses dias com você na sua terra. Conhecer sua cultura, seu povo e sua essência de perto. É precioso pra mim! Está sendo mais especial do que eu pensei que seria. O Alegrete de fato já tem meu coração. Com certeza eu voltarei em breve. Já estou com saudade. Amo você", escreveu a cunhã-poranga do Boi Garantido.

Nos comentários, Matteus declarou: "Tu não tem noção do quanto é incrível te ter por perto, meu amor! Obrigado pelo companheirismo e, principalmente, pela tua simplicidade! Cada dia me encanto mais contigo, minha Cunhã! O Alegrete ficou ainda mais lindo contigo por aqui! Te amo!".

Beatriz Reis, que participou da edição 24 do BBB, junto deles, também deixou uma mensagem carinhosa aos pombinhos. “Que lindos! Tem um cisco no olho da madrinha aqui”, disse. E outros internautas também deixaram mensagens fofas. "Você se apaixonaram e nós nos apaixonamos por vcs e suas culturas! É algo tão lindo e raro de ver", disse uma.

"Como é gratificante acompanhar esse amor, carregado de respeito, ternura, companherismo. Nós que acompanhamos vocês desde o BBB estamos radiantes com a felicidade de vocês", disse outra. "Matteus e Isabelle, Eu tinha desistido do amor. Obrigada por me fazer mudar de ideia", comentou uma terceira.

Os dois se conheceram durante o BBB 24 e começaram a se relacionar na reta final do reality show da TV Globo. Isabelle chegou na região do Alegrete na última sexta-feira, 2, e foi muito bem recebida. Nas redes sociais, a morena mostrou alguns dos seus primeiros momentos no local. Veja as fotos compartilhadas por ela!

Veja a publicação: