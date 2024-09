O ex-BBB Gui Napolitano contou que foi assaltado em São Paulo e mostrou o vidro do carro no qual estava todo estraçalhado no banco

O ex-BBB Gui Napolitano usou suas redes sociais para contar que foi assaltado em São Paulo. Nos stories do Instagram, ele mostrou o vidro do carro no qual estava todo estraçalhado no banco. O bandido quebrou e levou o celular dele.

"Acabei de ser assaltado aqui na região de Pinheiros saindo do Shopping Eldorado. Fiquem espertos, quebraram o vidro. Todo mundo tem feito isso aqui. Em São Paulo, está acontecendo direto. Essa semana aconteceu com um amigo meu. Quebram o vidro e levaram meu celular. Graças a Deus está tudo bem", disse Gui.

Após a publicação do vídeo, algumas pessoas começaram a perguntar como ele gravou a publicação se seu celular foi roubado. Por isso, ele voltou a se manifestar nas redes sociais. "Só para resumir, foi filmado do celular do motorista. Ele me deu o celular dele [para gravar]. Fica de alerta. Não mexa no celular nem [com o carro] em movimento, nem com o vidro fechado. A gente está exposto", declarou.

O influenciador relatou que, no momento do assalto, estava focado no celular porque estava prestes a assinar um contrato de trabalho. Apesar do susto e de ter seu aparelho roubado, Gui afirmou que tudo deu certo e ele conseguiu fechar a parceria.

Veja:

Gui Napolitano (Reprodução/Instagram)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Napolitano (@guinapolitano)

Irmão de Rodrigo Faro faz relato forte sobre assalto: ‘Momentos de pânico’

O empresário Danilo Faro, que é irmão do apresentador Rodrigo Faro, surpreendeu ao fazer um relato sobre o assalto em seu apartamento em São Paulo. O local foi invadido por dois criminosos armados, que fizeram ele e sua funcionária reféns e roubaram objetos de valor.

Em seu relato, ele contou que estava quase saindo de casa quando os criminosos entraram em seu apartamento e até o amarraram enquanto fugiam. Veja o que ele disse.