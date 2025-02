Ex-BBB Deniziane abre álbum de fotos com o novo namorado: 'Tão especial'

Ex-participante do BBB 24, Deniziane revelou que foi pedida em namoro em durante uma viagem especial em Campos do Jordão

Deniziane Ferreira está apaixonada! Na manhã desta sexta-feira, 21, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, revelou aos seguidores que foi pedida em namoro pelo advogado Rodrigo Reis durante uma viagem especial do casal para Campos do Jordão, interior de São Paulo.

Por meio das redes sociais, Anny, como é carinhosamente chamada pelos fãs, abriu um álbum de fotos registradas ao lado do amado nos últimos meses e aproveitou o momento para se declarar. Na legenda, ela contou que os dois se conheceram na virada de 2024 para 2025.

"Quem diria que um amor de verão subiria a serra, né? Desde o primeiro dia que te vi, senti que seria algo especial. Algo na tua energia, no teu jeito de olhar, me fez perceber que não era só mais um encontro qualquer. Cada momento ao teu lado tem sido leve, verdadeiro e cheio de significado. Um Réveillon que mudou nosso destino, nos uniu de um jeito inesperado, mas que tem sido tão especial. Que esse sentimento só cresça e que a gente continue construindo algo bonito juntos, sempre na presença de Deus", escreveu ela.

Encantados com a novidade, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários da postagem, desejando muitas felicidades ao novo casal. "Você merece muito ser feliz. Que Deus abençoe esse relacionamento", declarou uma seguidora.

"Lindíssima! Seja feliz", disse outra. "Desejo um mundo de felicidades pra vocês", declarou uma terceira. "Você merece tanto! Felicidades", comentou mais uma.

Confira as fotos da ex-BBB Deniziane com o namorado:

As estratégias de Deniziane no BBB 24

Após participação marcante no Big Brother Brasil 2024, Anny Ferreira viu sua vida mudar. Um tempo depois que encerrou o programa, ela conseguiu refletir sobre suas estratégias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB analisa seu jogo, revê estratégias e confessa: "Senti que eu me perdi".

Em alguns momentos, Anny foi tida como uma das protagonistas do BBB 24, mas isso logo mudou e ela acabou perdendo esse posto. A ex-BBB acredita que entrou muito focada no jogo e com o tempo passou a otimizar sua atenção nas brigas de suas colegas de convivência; confira o bate-papo completo!

