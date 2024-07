Ex-BBB Davi revela preparo para iniciar faculdade: 'Não tô com pressa'

Prestes a inicar a faculdade de Medicina, o ex-BBB Davi contou que realizará uma visita no local onde fará o curso de seus sonhos

Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e falou novamente a respeito de sua vida acadêmica. Desde que saiu do reality show, o jovem tem sido cobrado pelo público sobre o início da faculdade de Medicina - curso de seus sonhos bastante comentado durante o confinamento.

Ele, que recentemente compartilhou um momento de estudo com os seguidores, revelou quando pretende ingressar na instituição. Durante uma conversa com os fãs em sua conta no X, antigo Twitter, o baiano reforçou que segue aproveitando as oportunidades pós-BBB antes de entrar na universidade.

"Acabei de sair do Big Brother, saí campeão, e tem que aproveitar todas as oportunidades, sim. Me estruturar primeiro, preparar toda a minha caminhada, para quando eu chegar na faculdade, eu estar bem preparado financeiramente, porque a gente sabe que medicina é um curso que exige muita dedicação e esforço", iniciou Davi.

"Não tô com pressa, porque nada a gente pode fazer na pressa, mas estou estudando e me preparando para o vestibular. Em breve, teremos novidades para vocês referente a faculdade", continuou o ex-BBB. Na sequência, ele revelou que fará uma visita na instituição onde irá estudar.

"Daqui para o mês de agosto, tá programado pra eu fazer uma visita em uma das unidades da Estácio, onde vou estar cursando medicina", declarou Davi Brito, por fim. Para quem não acompanhou, durante sua participação no BBB 24, o vencedor da edição ganhou uma bolsa de estudos em uma dinâmica do programa.

