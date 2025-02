Ex-BBB Davi Brito confessa sobre dificuldade: 'Vou tomar algumas providências'

O campeão do BBB 24 Davi Brito usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para compartilhar um desabafo. Veja o que ele disse

O campeão do BBB 24 Davi Brito usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para comparitlhar um desabafo. Em um vídeo, ele contou que tem recebido diversos questionamentos sobre as ofertas de publicidade direcionadas a ele e confessou que tem enfrentado dificuldade para fechar parcerias comerciais.

"Não fechei parceria no carnaval. Não sei se vai aparecer marca para fazer parceria. Por que será? Talvez o erro foi meu? Foi. Talvez o erro foi da assessoria? Foi. Não vou ficar procurando achar culpado. Talvez a marca não quis me contratar? Talvez foi. Não vou ficar cobrando isso", falou o ex-brother.

Apesar disso, ele reforçou seu otimismo em relação ao futuro e tranquilizou os internautas. "Eu ganhei o 'Big Brother' ano passado. Vou continuar vivendo minha vida, não vou morrer. A vida vai continuar e vai dar tudo certo. Eu sei que vocês querem que eu faça muita publicidade, mas ainda não chegou o momento certo de tudo acontecer".

E completou: "Tudo acontece no tempo de Deus. Talvez Deus esteja preparando uma grande empresa, minha mesmo, para eu fazer a minha própria divulgação da minha empresa. Tudo são os planos de Deus. Não fechei nenhuma parceria. Está difícil fechar parcerias, mas está tudo certo e vida que segue. Vamos pra cima."

Ele também refletiu sobre as oportunidades. "Tenho fé em Deus que um dia tudo isso vai chegar. Se aparecer marca para fechar comigo, eu fecho. Tem minha assessoria aí. Mas, eu, Davi, vou tomar algumas providências. Tudo é experiência para a próxima, e acredito que ano que vem vai estar melhor que esse ano. Um dia ainda vou fechar uma grande publicidade", garantiu.

Veja o desabafo: