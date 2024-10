Ex-BBB Danrley diz que recebeu 'conselho' para ser preso: 'Engajamento'

Ex-participante do BBB 19, Danrley contou que um amigo o aconselhou de forma inusitada a mudar seu conteúdo para ganhar engajamento

O estudante de pedagogia Danrley Ferreira, conhecido por ter participado do BBB 19, da TV Globo, usou as redes sociais para compartilhar um relato a respeito de seu conteúdo na internet. Atualmente, com mais de 1 milhão de seguidores, ele costuma mostrar seu dia a dia na faculdade, academia e trabalho.

Por meio de seu Instagram oficial, o jovem de 25 anos revelou que recebeu um conselho bastante inusitado de um amigo para aumentar o engajamento do perfil: ser preso. No vídeo publicado por Danrley, ele comenta sobre as sugestões e o fato de não cogitar a possibilidade de aderir a ideia.

"Um dia desses, um amigo chegou para mim e falou: 'Danrley, por que tu não vai preso? Sei lá, sair uma notícia sua na televisão, arrumar alguma treta, uma confusão, para aparecer mais e arrumar um engajamento. A galera que só faz besteira está arrumando maior engajamento, e tu aí mandando os outros irem estudar e correr. Ninguém quer ver isso, o pessoal que ver a bagunça'", recordou o ex-BBB.

Em seguida, após revelar o 'conselho' inusitado recebido do amigo, Danrley explicou que, em determinado momento, já cogitou abordar assuntos em seu perfil como fofocas e inspirações. De acordo com o estudante, ele acreditava que o conteúdo pudesse atrair mais o público.

"Eu já quase caí nessa armadilha de achar que os números eram mais importantes. Mas a gente tem que pensar: a que custo? É muito louco que nessa correria, nessa busca pelo engajamento, a gente acaba, às vezes, deixando passar despercebido que conseguimos impactar, de fato, a vida das pessoas. E, dependendo de qual for nosso conteúdo, impactar positivamente", declarou Danrley.

Ao final de seu relato, o ex-BBB contou que recebe diversos relatos de pessoas que o acompanham e incluíram a prática de exercícios físicos na rotina por sua influência. Danrley Ferreria também se mostrou bastante alegre ao comentar que seguidores voltaram a estudar por se inspirarem nele.

"Será que os números realmente são o mais importante? Vai fazer seis anos que estou nas redes sociais, e tem pessoas que me acompanham desde o início. Minha rotina é essa! Não tem treta, não tem confusão. É todo dia estudar, treinar e estar com a minha família", finalizou o estudante de psicologia.

Confira o relato completo de Danrley:

