Ex-BBB 23, Marília Miranda explica decisão de se candidatar a vereadora em SP

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-participante do BBB 23 ainda conta como está sendo a aceitação nas redes sociais e revela alguns projetos

Ex-participante do BBB 23, Marília Miranda (34), conhecida também como Cabrita, lançou sua pré-candidatura a vereadora pela cidade de São Paulo. A influenciadora afirma que, após apresentar seus projetos sociais na câmara, recebeu o convite para a pré-candidatura.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a ex-BBB vive em São Paulo desde 2018 e já tocava alguns projetos de empreendedorismo feminino . "Um dia fui para uma reunião apresentar as minhas ideias na câmara e o presidente de um partido gostou muito dos meus projetos e me fez o convite", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar de nunca ter tido uma ligação com a política antes, Miranda afirma que resolveu encarar mais esse desafio em sua vida. A novidade foi contada em seu perfil oficial do Instagram e, segundo ela, as críticas foram minoria. "A maioria do meu público gostou muito e tem me dado muito apoio e força. O que mais importa são as minhas intenções."

A influenciadora diz que, com a pré-candidatura, pretende usar seu trabalho na internet para continuar transformando a vida de pessoas. Anos antes de entrar no BBB, ela cursou dois anos de serviço social na faculdade.

Agora, ela diz estar na fase da pré-campanha, coletando depoimentos do público e se preparando para a campanha que começará em agosto. Ela pretende voltar seus princpais projetos para a segurança da mulher e empreendedorismo feminino.

"Vou representar a mulher e o povo da comunidade Nordestina que mora aqui em São Paulo, com muita força e garra. Esse povo precisa de uma representante feminina que tenha voz, que seja corajosa pra ir atrás das transformação e que defenda seus interesses aqui na cidade de São Paulo."

