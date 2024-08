Estrela do WWE, Sid Eudy, morre aos 63 anos após diagnóstico de câncer

Através do TMZ, a família de Sid Eudy comunicou fãs e admiradores do WWE que o lutador morreu após o longo tratamento de um câncer

Sid Eudy, famoso nos anos 80 como "Sid Vicious" ou "Sycho Sid", morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira (26). A notícia foi revelada pela família de Sid ao portal norte-americano TMZ. Segundo os filhos do ex-atleta, Sid seguia um longo tratamento de câncer, doença da qual a família não deu mais detalhes.

"Ele era um homem forte, gentil, amável e de uma presença que fará muita falta. Agradecemos a todos que orarem e enviarem boas energias a nossa família, enquanto lidamos com a perda dele, disse Gunar Eudy. O lutador ainda era pai de Frank Eudy. Os dois rapazer são fruto do casamento de longa data de Sid com Sabrina Paige.

Quem foi Sid Eudy

Sid Eudy, conhecido como "Sid Vicious" ou "Sycho Sid", nasceu em 16 de dezembro de 1960, na cidade norte-americana de West Memphis, estado do Arkansas. Ao longo da carreira o lutadora trabalhou para a World Wrestiling Federation (WWE), onde foi campeão mundial por duas vezes, durante o WWF Championship, um campeonato importante à categoria de luta "peso pesado".

Ao longo dos anos, o atleta foi treinado por Tojo Yamamoto e teve sua estreia impactante no dia 26 de outubro de 1987, pausando a carreira apenas no ano de 2017. Da última vez que esteve em uma luta, batalhou contra Paul Rosenberg, como parte da Great North Wrestling.

Na época do estrelato, Sid também fez grandes -- e muitos -- rivais no ringue. As mais famosas rivalidades eram contra os lutadores Ric Flair, Hulk Hogan, Undertaker e Sting.

Por se tratar de um esporte arriscado, o lutador teve diversas lesões durante a carreira, sendo a mais espantosa uma lesão na perna, ocasionada por um combate no ano de 2001, durante um evento da WCW. Além disso, ele também se machucou no ombro, nas costas e em um dos joelhos.