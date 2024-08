Estrela de 'O Mundo É dos Jovens' desabafa sobre diagnóstico de câncer

Danielle Fishel, conhecida pela interpretação de Topanga Lawrence em 'O Mundo É dos Jovens', deu início ao tratamento de um tipo de câncer de mama

Danielle Fishel, de 43 anos, abriu o coração aos fãs para falar sobre o diagnóstico de um câncer nas mamas que recebeu recentemente. Durante um dos episódios do podcast Pod Meets the World, lançado nesta segunda-feira(19), a estrela de O Mundo É dos Jovens contou que recebeu a notícia depois de realizar alguns exames de rotina, dos quais ela não abre mão.

"Gostaria de compartilhar algo com nossos ouvintes. Fui recentemente diagnosticada com CDIS ('DCIS', em inglês), uma forma de câncer de mama. Mas ainda é muito cedo, um 'estágio zero'", explicou a atriz. A sigla mencionada por Danielle refere-se a um carcinoma ductal in situ, uma lesão considerada "pré-cancerígena" onde células malignas acometem o ducto mamário.

A princípio, a artista passará apenas por uma cirurgia, onde removerá o tecido que, como relatado por ela, tem alto grau de micro invasão: "Vou ficar bem. Farei uma cirurgia para removê-lo. (...) Meu primeiro instinto foi me fechar. Então, percebi que quanto mais pessoas eu converso, mais percebo que elas têm experiências próprias com o câncer de familiares, amigos ou pessoas próximas. O mundo precisa que essas experiências sejam compartilhadas". concluiu Danielle.

Quem é Danielle Fishel

Danielle ficou conhecida após a série de sucesso da Disney, O Mundo É dos Jovens, com apenas 12 anos. Além disso, ela já havia feito algumas pontas em séries como Três é Demais e comerciais para a Mattel da Barbie. Em 2014, ela voltou a viver Topanga Lawrence no spin-off da série de sucesso que ganhou o nome de Garota Conhece o Mundo.

Em O Mundo É dos Jovens, o público acompanhava a história de Cory Matthews (Ben Savage), um adolescente que sonha em viver intensamente ao lado de seu interesse romântico Topanga e do melhor amigo Shawn Hunter (Rider Strong). Já em Garota Conhece o Mundo, o público acompanha a filha do protagonista e da personagem de Danielle, Riley Matthews (Rowan Branchard).