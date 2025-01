Erick Jacquin revela que oportunidade na TV o livrou de dívidas

O chef Erick Jacquin cita época em que estava "quebrado" e fala sobre a 4ª temporada de Pesadelo na Cozinha, que estreia dia 11 de fevereiro na Band

O chef Erick Jacquin está prestes a estreiar na 4º temporada de Pesadelo na Cozinha, programa em que ele ajuda a salvar restaurantes brasileiros à beira da falência e, em conversa aos jornalistas na manhã desta quinta-feira, 30, decidiu comentar sobre a sua carreira profissional.

Na ocasião, o francês relembrou que já foi questionado por alguns dos participantes como ele poderia salvar negócios se já havia "quebrado" antes.

"Quebrei muito feio, fiquei com muita vergonha. Você tem poucos amigos, muito pouco. Sei o que é isso. Ninguém me ajudou. Quem me ajudou foi a TV e o MasterChef, dei a volta por cima e consegui pagar as minhas dívidas", confessou.

E afirmou não saber mais se é um cozinheiro que aparece na televisão ou um cara da televisão que vai para a cozinha. "Descobri um novo mundo", pontuou. E prosseguiu: "Nunca trabalhei na vida. Tudo o que é faço é diversão."

4º Temporada de Pesadelo na Cozinha

Após ser jurado em duas edições da competição gastronômica MasterChef Brasil em 2024, Jacquin volta às telas na 4º temporada de pesadelo na Cozinha. O programa chega ao catálogo do serviço de streaming Max no dia 7 de fevereiro, e na Band, no dia 11.

Em uma prévia, exibida nesta quinta-feira, 30, foram contempladas as clássicas broncas e puxões de orelhas dados por ele em donos e cozinheiros ao longo das temporadas.

"Às vezes as pessoas me provocam, mas sou assim. Não faço papel nenhum", afirmou. "Às vezes me arrependo também. Vendo o vídeo agora, pensei 'meu Deus, que vergonha'."

Segundo o chef, a primeira mercadoria que um restaurante precisa é dinheiro, mas muitos dos participantes do programa abrem sem nada.

"[O dono] Vende o almoço para comprar a janta. Tem muita gente desesperada e descontrolada, então abandonam porque pensam 'vai fechar mesmo'. Aprendi a obedecer e organizar, antes não era assim. Hoje pergunto 'posso comprar?'."

A nova temporada reunirá momentos inusitados como: um pote de tomate seco mofado, fígado de boi há um mês na geladeira e uma luva térmica escura de tanta sujeira.

