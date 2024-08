Esposa de Thiago Silva ensina filho caçula a dirigir: 'Fez direitinho'

Belle Silva, esposa de Thiago Silva, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece ensinando o filho caçula a dirigir

Nesta terça-feira, 13 de agosto, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, apresentou o tempo livre para ensinar o filho caçula Iago, de 13 anos, a dirigir. O casal também tem Isago, de 15 anos.

Em seu Instagram Stories, a moça compartilhou um vídeo em que o adolescente aparece no volante andando dentro do condomínio, enquanto ela dá algumas orientações. "Meu motorista! Ele está há tempos me pedindo para ensinar a ele a dirigir. Fui buscá-lo agora, entrei no condomínio e estou deixando ele. O danado fez direitinho, e foi a primeira vez", disse a mamãe coruja.

Em seguida, Belle revelou que as vezes é difícil lidar com o crescimento dos filhos. "Eu não tenho maturidade para filho já dirigindo, querendo dirigir. Isago, perguntei se queria, com 15 anos, e não quis. Não sentiu interesse. Iago já me pede há uns dois anos. Ele é muito a mãe, mesmo! Todo precoce", afirmou.

Sala de estar luxuosa

O jogador de futebol Thiago Silva e a esposa, a influenciadora digital Belle Silva, são os donos de uma mansão luxuosa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e estão finalizando a decoração do espaço. Tanto que ela mostrou para os fãs como ficou a sala de estar da propriedade, que conta com detalhes sofisticados.

A sala de estar conta com pé direito duplo, parede de cimento queimado, móveis de couro e madeira e um tapete enorme em todo o espaço. Além disso, o ambiente é integrado com a sala de jantar com mesa gigante, lustres combinando e até uma adega climatizada.

Os itens decorativos do espaço seguem a linha minimalista, com vasos de vidro transparente, livros e pequenos objetos em tons neutros.

Thiago e Belle viviam na Inglaterra, mas ele se mudou para o Rio de Janeiro ao ser transferido para o time Fluminense. Com isso, a família está frequentando mais a casa de Mangaratiba.