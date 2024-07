Esposa de Junior expõe fase difícil em seu casamento: “Desentendimentos”

Esposa de Junior, Mônica Benini revela que já enfrentou crise no casamento e expõe como superou as dificuldades com o cantor

Na última quarta-feira, 17, a influenciadora digital Mônica Benini, esposa de Junior Lima, abriu o coração sobre uma fase difícil em seu casamento com o cantor. Em suas redes sociais, ela expôs que eles enfrentam desafios comuns de qualquer relacionamento e compartilhou como superam essas dificuldades juntos.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Mônica abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, quando foi questionada sobre a realidade por trás de seu casamento: “Conta a vida real de vocês como casal? Daqui achamos tão perfeitos”, uma admiradora pediu mais detalhes sobre o relacionamento.

Sincera, Mônica abriu o coração e aconselhou seus seguidores a se desapegaram do ideal de perfeição, além de expor a verdade sobre seu casamento: “Aí vem o alerta: cuidado com o que vocês veem no Instagram e com o que vocês projetam da vida das pessoas que vocês acompanham. A vida de ninguém é perfeita”, iniciou o relato.

“Nenhum casal é perfeito, nenhuma criança é perfeita, nenhum adulto é perfeito. Ninguém é perfeito. Não existe isso, se você vive em busca de um ideal de perfeição a probabilidade de você se frustrar é quase 100%”, disse Mônica, que mencionou uma crise que viveu em seu casamento no passado, sem se aprofundar em muitos detalhes.

“Nós somos um casal real, não tem perfeição. Obviamente, a gente tem nossos desentendimentos, a gente já passou por fase difícil, mas a gente tem muita disposição para estar ali, muita vontade de ficar juntos e a gente se ama muito. Então a gente vai atrás do que ajuda a gente a deixar a relação sólida, mas perfeição não existe”, ela finalizou.

Esposa de Junior fala sobre fase difícil em seu casamento - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que na caixinha de perguntas, Mônica contou ainda se pretende ter mais filhos com o cantor. Ela, que já é mãe dos pequenos Otto, de 6 anos, e Lara, de 2, foi questionada sobre o assunto e respondeu com sinceridade: "Acho muito curioso o tanto que essa pergunta aparece. Toda caixinha de perguntas que abro, ela é a primeira", disse.

“Não respondo nunca, porque sempre é a mesma pergunta, mas fico nessa 'por que que as pessoas têm essa curiosidade?'", questionou. Para não deixar o internauta ainda mais curioso, Mônica completou afirmando que não pretende aumentar a família: "Não, não quero [ter mais filhos]. Já falei algumas vezes... Não pretendo e é a última vez que vou responder".

