Esposa de Dave Grohl, do Foo Fighters, já sabia da traição, afirmam amigos

Dave Grohl, do Foo Fighters, revelou traição e uma filha fora do casamento. Amigos acreditam que sua esposa, Jordyn Blum, sabia antes da confissão

Recentemente, Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, revelou que traiu a esposa Jordyn Blum, e teve uma filha fora do casamento. Segundo informações do The New York Post, os amigos da mulher acreditam que ela pode ter tido conhecimento da traição do parceiro muito antes de ele assumir a paternidade da criança.

Conforme noticiado pelo portal Hugo Gloss, os colegas de Jordyn estão "com pena" dela por causa da situação. Contudo, pessoas próximas a ela garatem que ela sabia do caso antes do anúncio. "Ela é uma mulher legal e maravilho", informou a fonte.

Contudo, a pessoa próxima opinou que talvez ela não tivesse noção do quanto o roqueiro era infiel. "O comportamento 'flertador' de Dave tem sido um obstáculo no casamento deles. Tem sido doloroso para Jordyn", opinou uma fontes à People ao contar como Jordyn reagiu quando ficou sabendo o bebê.

Além disso, nem todos próximos ao casal ficaram surpresos com a notícia. "Continuamos lendo repetidamente o quão triste todos estão porque Dave deveria ser o 'cara legal', o astro do rock que não precisava fazer aquelas coisas típicas de astros. As pessoas são loucas por ele, mas há um lado de astro do rock", declarou uma pessoa próxima à família.

Dave Grohl, do Foo Fighters, revela filha fora do casamento

No início do mês, Dave Grohl contou que teve uma filha recentemente, porém fora de seu casamento. "Recentemente, me tornei pai de uma nova bebê, nascida fora do meu casamento. Planejo ser um pai amoroso e presente para ela", iniciou ele.

Em seguida, Dave contou que pretende ter o perdão de sua esposa. "Eu amo minha mulher e minhas filhas, e vou fazer de tudo para reconquistar sua confiança e merecer seu perdão. Estamos gratos pela compreensão em relação a todas as crianças envolvidas, conforme caminhamos em frente juntos", concluiu ele, que desativou os comentários da publicação.

Vale lembrar que Dave é casado com Jordyn Blum desde 2003, com quem tem três filhas: Violet, de 18 anos, Harper, de 15, e Ophelia, de dez anos.