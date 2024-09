Dave Grohl, do Foo Fighters, revela filha fora do casamento

Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, admitiu nas redes sociais que traiu a esposa e que teve uma filha fora do casamento

Nesta terça-feira, 10 de setembro, Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, fez uma revelação em suas redes sociais. Em sua conta no Instagram, o cantor contou que teve uma filha recentemente, porém fora de seu casamento.

"Recentemente, me tornei pai de uma nova bebê, nascida fora do meu casamento. Planejo ser um pai amoroso e presente para ela", começou ele.

Em seguida, Dave afirmou que pretende ter o perdão de sua esposa. "Eu amo minha mulher e minhas filhas, e vou fazer de tudo para reconquistar sua confiança e merecer seu perdão. Estamos gratos pela compreensão em relação a todas as crianças envolvidas, conforme caminhamos em frente juntos", concluiu ele, que desativou os comentários da publicação.

Dave é casado com Jordyn Blum desde 2003, com quem tem três filhas: Violet, de 18 anos, Harper, de 15, e Ophelia, de dez anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dave Grohl (@davestruestories)

Homenagem

Recentemente, a banda de rock consagradíssima, Foo Fighters, lançou seu décimo-primeiro álbum de estúdio, But Here We Are. Focado em falar sobre as principais perdas da banda nos últimos tempos, é o primeiro trabalho após o falecimento do baterista, Taylor Hawkins, que morreu em março de 2022.

Considerado o melhor trabalho do grupo liderado por Dave Grohl, que também fez parte da icônica banda de grunge, Nirvana, com Kurt Cobain, traz no encarte uma dedicatória tanto para Taylor, quanto para Virginia Grohl, professora e mãe do vocalista, falecida em agosto do mesmo ano. “For Virginia and Taylor”, escreveram.

Antes mesmo do lançamento, a banda havia avisado, através de um comunicados, que o álbum seria “o primeiro capítulo de uma nova vida”. De acordo com eles, a ideia do projeto é ser “uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua a tudo o que o Foo Fighters suportou no ano passado”. “Este é o som de irmãos se refugiando na música que os uniu pela primeira vez há 28 anos, em um processo tão terapêutico como de continuação da vida”, disseram.