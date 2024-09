Ex-BBB Eslovênia Marques comemora retorno à passarela: 'Quem é modelo nunca deixa de ser'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Eslovênia Marques reflete sobre sua trajetória no mundo da moda e fala de estreia nas passarelas de Paris

A ex-BBB, modelo e influenciadora digital Eslovênia Marques (27) fez sua estreia nas passarelas de Paris no último sábado (28). Ela abriu o desfile da marca brasileira Versa Brand, em um evento promovido pela Paris Fashion Air, realizado na Maison de l’Amérique Latine. Em uma entrevista à CARAS Brasil, Eslô fala sobre a emoção de voltar à passarela e reflete sobre sua trajetória de mais de uma década no mundo da moda. "Quem é modelo nunca deixa de ser", garante.

Também conhecida por seu currículo como ex-miss, Eslovênia destaca que, mesmo com suas atuais prioridades focadas na carreira de influenciadora, a conexão com o universo da moda nunca se perdeu. “É aquele negócio, quem é modelo nunca deixa de ser. Claro que hoje tenho outras prioridades; trabalho como influenciadora. Isso exige muito tempo da minha vida. Faço com muito amor, muita dedicação e muito profissionalismo. Aparecem poucos trabalhos como modelo, porque como influenciadora a demanda é muito maior, mas é algo que segue comigo”, diz ela, que começou a carreira nas passarelas aos 13 anos.

Emocionada com a experiência, Eslô não descarta a ideia de retomar a carreira de modelo de forma mais regular, mas enfatiza que hoje pode escolher com cuidado os projetos que deseja seguir. “Dependendo dos trabalhos, eu não negaria. Acho que eu poderia escolher com cautela os trabalhos como modelo que eu gostaria de seguir”, afirma.

Ao refletir sobre o caminho percorrido desde o início da carreira, a ex-BBB compartilha o conselho que daria à jovem modelo que era há 10 anos: “Eu diria para ela que não pare, continue, faça exatamente o que você tem em mente para fazer. Porque esse é o caminho. Siga a intuição, sendo profissional e se dedicando. Acredito que sempre que a gente se dedica e faz com amor, as portas se abrem e as coisas acontecem. Pode demorar um, dois, três, quatro, cinco anos, mas os sonhos se realizam. Então continue, não desista. Todo dia é uma luta, mas isso vai, em algum momento, te trazer um retorno e isso se aplica a todos os sonhos que temos em nossas vidas”.