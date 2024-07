Esgrimista egípcia revela que competiu grávida nas Olimpíadas de Paris

Nada Hafez, esgrimista do Egito, contou aos seguidores que está no sétimo mês de gravidez e não abriu mão das Olimpíadas de Paris

A esgrimista Nada Hafez fez uma revelação surpreendente, nesta terça-feira (30). A jovem, de 26 anos, que competiu na esgrima femina pelo Egito, durante as Olimpíadas de Paris, participou da etapa eliminatória grávida de sete meses. A jovem conseguiu chegar até as oitavas de final, onde foi eliminada pela sul-coreana Jeon Hayoung.

"Parece que havia duas pessoas na competição, mas na verdade, éramos três. Eu, minha adversária e o meu bebê, que chegará ao mundo em breve", contou a esgrimista nas redes sociais. Nada é casada com Ibahim Ihab desde fevereiro de 2023.

A atleta contou que, além do desafio físico que teve que enfrentar, em decorrência das mudanças comuns ao corpo durante a gestação, ela também precisou lidar com as questões emocionais: "A montanha-russa da gravidez acontece da forma dela, mas ter que lutar e, balancear a vida, e o esporte, não foi nada menos que desafiador. De qualquer maneira, funcionou!".

Não é a primeira vez que Nada participa de uma Olimpíada, já que participou da edição de Tóquio, em 2021, e do Rio de Janeiro, em 2016.

"Sou sortuda de ter a confiança do meu marido e de ter a minha família na disputa, mesmo vindo de tão longe. Essas Olimpíadas foram diferentes. Fui três vezes "olímpica", mas esta foi a única vez em que carreguei o meu pequeno "olímpico", concluiu ela na publicação do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nada Hafez (@nada_hafez)

Internautas reagem a revelação da atleta

Nos cometários do poste de Hafez, que tem mais de 50 mil curtidadas, internautas reagiram ao feito da atleta: "Balencear a gravidez e a paixão não é algo fácil. Você deve ficar muito orgulhosa de si mesma, mesmo após a eliminação. Você será um grande exemplo para este pequeno campeão", escreveu uma usuária do Instagram.

"Que história inspiradora! Você precisa contar isso ao seu bebê quando ele crescer", sugeriu a outra.