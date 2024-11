Equipe de Ximbinha responde pedido de desculpa de Cariúcha: ‘Zero crédito’

A apresentadora do Fofocalizando se desculpou com Ximbinha após criticar resultado de harmonização facial do guitarrista

Na última segunda-feira, 11, a apresentadoraCariúcha voltou para o seu posto no programa Fofocalizando, no SBT. Seu retorno foi marcado por um pedido de desculpas ao guitarrista Ximbinha, após ela ter criticado o resultado da harmonização facial do ex-marido de Joelma.

"Que coisa horrível que ele ficou, o que ele fez? Ele ficou pior… Jesus! O que ele fez na cara? Gente! Ficou horroroso! Ficou mais branco… Deu uma fechada na aba [do nariz]. Ai, meu Deus!!! Ele está com cara de porco", afirmou na ocasião.

No Fofocalizando de ontem, a ex-Fazenda explicou a reação repercutida nacionalmente. Segundo ela, as gargalhadas foram uma resposta como sororidade a Joelma, que se separou do músico em 2015 após descobrir traição. Na época, a cantora também denunciou relacionamento abusivo.

"Eu não acabei com ele... É porque já é de tempos, eu fico muito triste quando tem homens que agridem mulheres. Eu não consigo esquecer o que um homem fez para uma mulher, eu estou sempre do lado da mulher, eu já passei por isso também. Quando eu vejo esse camarada aí... É, gente, desculpa. Fica na memória. Agredir uma mulher não me desce", explicou.

Ainda no Fofocalizando, a amiga de Leo Dias seguiu se explicando após ter sido alvo de críticas por conta do deboche sobre a harmonização facial de Ximbinha. Ela ressaltou que suas críticas têm relação com a pessoa, não pelo resultado do procedimento estético. "É mais por dentro, a aparência por dentro", disse.

O outro lado

O deboche de Cariúcha sobre a harmonização facial não pegou nada bem para Ximbinha. Segundo fontes da Contigo!, o cantor está chateado e prefere se manter calado para evitar se envolver em polêmica.

A reportagem procurou a equipe do guitarrista que, por sua vez, detonou o pedido de desculpas da apresentadora. "Essa mulher é zero crédito", disparou. Enviámos uma série de questionamentos a Ximbinha, mas o cantor optou por se manter reservado.

VEJA O RESULTADO DA HARMONIZAÇÃO FACIAL DE XIMBINHA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ximbinha (@ximbinhaoficiall)

