Empresário de sertanejos sofre fratura na coluna lombar em acidente

Empresário de sertanejos famosos, Wander Oliveira precisou passar por procedimento de emergência no hospital ao se machucar durante acidente de carro

O empresário Wander Oliveira, dono da Workshow Produções Artísticas, sofreu um acidente de carro em Abadiânia, Goiás, nesta semana e precisou de atendimento médico de emergência. Ele é conhecido por ser empresário de vários cantores sertanejos famosos, como Maiara e Maraisa e Tierry.

O acidente aconteceu no início da tarde de quinta-feira. Segundo a polícia, o carro dele não bateu em outro veículo. O carro do empresário saiu da pista e bateu em um barranco, o que destruiu a frente do veículo.

Ele sofreu uma fratura na coluna lombar e precisou de um procedimento médico de emergência. O empresário estava sozinho no carro.

De acordo com a equipe dele, Wander está com quadro estável e consciente. “Ele está bem, sem risco de vida. Sofreu apenas algumas fraturas. Graças a Deus, não tem risco maior”, disse o influenciador Renato Sertanejeiro nas rede sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Workshow Wander Oliveira (@wanderoliveiraworkshow)

Jogadoras de futebol morrem em acidente de carro

As jogadoras de futebol Kamilly Camargo, de 17 anos, e Marcela Andressa, de 30 anos, morreram em um acidente na BR-163, em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, na noite de domingo, 8. Elas faleceram durante o acidente envolvendo um micro-ônibus e uma carreta.

De acordo com o site Globo Esporte, as atletas faziam parte do time ABC, de Camapuã, e estava na Copa Sanagro. Ela estavam a caminho de casa após perderem uma partida.

Ao todo, 17 pessoas estavam no micro-ônibus e 10 ficaram feridas, além das duas mortes. O técnico das atletas, Rafael Montagna, não viajou com as jovens e lamentou o ocorrido. “Você não quer acreditar que é verdade, porque a cena... Você chegar lá e ver aquela cena das meninas todas machucadas, todo mundo prestando socorro, tentando ajudar. É uma tragédia que você nunca espera passar na vida”, disse ele ao GE.