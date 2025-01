Em Los Angeles, Suzana Pires tranquiliza fãs sobre incêndios

A atriz Suzana Pires, em está em Los Angeles, na California, usou as suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre os incêndios florestais

Em suas redes sociais, Suzana Pires sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

A atriz, que está em Los Angeles, na California, fez questão de tranquilizar os fãs sobre os incêndios florestais que estão ocorrendo no local.

"Amigos, Juninho e eu estamos bem. O fogo estava perto, mas já foi controlado. O mesmo vento que trouxe o fogo também leva embora a fumaça. Agora é hora de apoiar nossos amigos que precisarão reconstruir as suas vidas. Obrigada pelas suas mensagens", escreveu ela em sua conta no Instagram.

Os incêndios estão se alastrando desde a última terça-feira, 7, e já forçaram diversas pessoas a deixarem suas casas que foram consumidas pelas chamas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzana Pires (@suzipires)

Doação

Após o incêndio de grandes proporções que atingiu a região de Pacific Palisades, em Los Angeles, a atriz Jamie Lee Curtis realizou uma doação de US$ 1 milhão para um fundo de apoio às comunidades afetadas pelos incêndios florestais na área. A atriz compartilhou detalhes sobre sua iniciativa em seu perfil oficial no Instagram nesta quinta-feira, 9.

"À medida que o fogo ainda continua e @calfire @losangelesfiredepartment e todos os socorristas e agências disponíveis envolvidos no combate ao fogo e salvando vidas ainda estão trabalhando duro; e vizinhos e amigos estão se unindo para salvar uns aos outros; meu marido, eu e nossos filhos prometemos US $ 1 milhão de nossa Fundação da Família para iniciar um fundo de apoio para nossa grande cidade e estado e as grandes pessoas que vivem e amam lá", escreveu Curtis.

"Estou em comunicação com o governador Newsom, o prefeito Bass e o senador Schiff sobre para onde esses fundos precisam ser direcionados para obter o maior impacto.", completou a atriz.

Leia também: Suzana Pires expande barreiras e ganha 'presente' de Sharon Stone