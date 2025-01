Em conversa com Virginia, Leonardo revela o que fez com seu primeiro cachê

Durante conversa com a nora Virginia Fonseca, Leonardo revelou a compra inusitada que fez após receber o seu primeiro cachê

No próximo sábado, 4, vai ao ar no SBT um Sabadou super familiar. Isso porque Virginia Fonseca contou com a presença do marido Zé Felipe e dos sogros Leonardo e Poliana Rocha.

Na ocasião, o cantor sertanejo relembrou qual foi a compra inusitada que fez ao receber o seu primeiro cachê, na época em que cantava ao lado do irmão Leandro (1961-1998).

"O primeiro cachê grande que ganhei com meu irmão foi cantando em uma barraca em Goiânia. Com ele, compramos um telefone. Na época, era um luxo", disse ele.

O artista também relembrou os momentos difíceis antes da fama. "Sempre tive uma vida muito simples no interior, em Goianápolis, com minha família. Fui uma criança que trabalhou na roça, dos oito até os 20 anos, quando comecei a cantar. Meu pai sempre foi o meu patrão. Dinheiro lá em casa era igual mulher bonita, só vê na mão dos outros. O Leandro sempre foi um cara muito atirado, que gostava de cantar. Aí ele disse: 'Leonardo, vamos mudar para Goiânia?'. Foi aí que começou a vir o dinheiro e que trouxemos a nossa família para Goiânia", contou.

Ao lado do marido, a apresentadora comentou sobre sua ótima relação com os sogros. "Com dois meses de relacionamento, peguei minhas coisas e fui para casa do Léo e da Poli. Aí eu falei: 'Vamos achar o caminho, procurar uma casa'. Eles não queriam. A Poli deixava no pijama uma carta e chocolate, toda noite. Eu falava assim: 'Gente, será que eu estou sonhando com uma sogra dessas?'", afirmou.

Poliana aproveitou o momento e também fez uma revelação sobre seu relacionamento com o filho. "Eu e o Zé sempre fomos muito próximos. O Leonardo viajava, ficávamos só nós dois. Era o meu companheiro. Inclusive, às vezes, ele nem dormia no quarto dele, dormia comigo. Enquanto vocês já estavam namorando, ele estava dormindo do meu ladinho e falava: 'Mãe, não conta para a Virginia que eu estou dormindo aqui com você, não'", contou ela.

Fofura

O cantor Leonardo aproveitou o primeiro dia do ano de 2025 ao lado da família. Ele foi para a sua fazenda Talismã, no interior de Goiás, para encontrar os seus familiares e amigos que passaram o réveillon por lá. Inclusive, ele viveu um momento divertido com a neta Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

A menina estava no colo do avô e esbanjou um sorrisão ao posar para uma foto com ele. Porém, ela só posou para a foto quando um amigo disse que era uma foto para um fã. A menina adora receber o carinho dos fãs e já percebeu que as pessoas a reconhecem na rua. Assim, a família brinca de dizer que é para ela tirar foto com um fã quando querem que ele faça pose para uma foto.

Na foto dos dois juntos, Leonardo fez uma expressão divertida ao ver o sorrisão no rosto da neta. O momento foi compartilhado nos stories do Instagram de Virginia.

Leia também: Virginia e Poliana Rocha mostram fotos de Ano Novo na fazenda de Leonardo