Eliezer mostra boneca gigante que Lua di Felice ganhou de presente

'Quando o presente da avó humilha o do pai', brincou Eliezer; o ex-BBB também mostrou nas redes sociais o que decidiu dar para a filha

Eliezer mostrou nesta quarta-feira, 25, alguns presentes que a filha primogênita, Lua di Felice, ganhou na noite de Natal e se divertiu ao mostrar a diferença entre o que ele escolheu dar para a filha e o que ela ganhou da avó.

O ex-BBB revelou que deu um carro de boneca pequeno, enquanto a avó deu uma Barbie gigante. "Quando o presente da avó humilha o do pai", escreveu ele na legenda do vídeo, e continuou. "Porque as avós são assim? E nem é meme", brincou.

Ele também filmou a reação da filha, que estava ignorando o carrinho e vibrando com a boneca que recebeu da avó. Nos comentários, os seguidores também se divertiram com o momento em família.

"Os presentes da minha vó sempre humilhava os dos meus pais, relaxa Eli, é normal", disse uma fã da família, "Eliezer foi muito humillhado nesse Natal. Calma, no próximo você será exaltado", comentou outra, "As avós realmente sempre se superam!", falou ainda uma terceira.

Estado de Ravi

Nesta segunda-feira, 23, a família de Eliezer já chegou em São Paulo para aproveitar as festas de fim de ano e o ex-BBB compartilhou nos Stories de seu Instagram uma foto ao lado de seus familiares, segurando o pequeno Ravi em seu colo.

"Minha família chegou para o Natal", escreveu na legenda. Na foto a família do influenciador aparece todos protegidos por máscaras descartáveis e acabou gerando uma curiosidade nos seguidores do papai coruja que prontamente explicou:

"O Ravi ainda precisa de cuidados porque está anêmico e o intestino se recuperando da inflamação. Então, junto com a nossa pediatra, fizemos um protocolo dentro de casa para ser mais seguro para ele não pegar nenhum tipo de vírus, bactérias ou fungo".

O pequeno foi internado com 15 dias de vida após fazer uma fralda com sangue. Ele foi diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação dos intestinos. O bebê precisou ficar 10 dias em jejum no hospital e apenas recebendo soro e antibiótico. A principal suspeita é de que Ravi teve uma enterocolite por causa de alergia alimentar durante a amamentação. Com isso, ele também precisou parar de ser amamentado pela mãe e passou a tomar apenas fórmula.

