Eli Ferreira, de Renascer, vive relacionamento à distância: 'Tem funcionado'

Em entrevista à Revista CARAS, Eli Ferreira, a professora Lu de Renascer, conta como funciona a relação à distância de três anos

No ar como a professora Lu, do remake de Renascer, Eli Ferreira (33) recebe diversos comentários de fãs e internautas torcendo por um romance entre sua personagem e o pastor Lívio (Breno da Matta). Fora das telinhas, a artista —que também participou da dublagem nacional de Divertidamente 2— vive um romance à distância há três anos.

Eli Ferreira namora o baiano Ajaye Damasceno, e, em entrevista à Revista CARAS, comemora que a relação consegue fluir mesmo vivendo em uma cidade diferente do amado. "A gente se vê com mais frequência do que as pessoas imaginam. Conseguimos aproveitar e otimizar ainda mais o tempo quando estamos no mesmo espaço."

"Tem funcionado por isso, por termos conversas difíceis, mas necessárias e por nós sermos amigos! Temos objetivos e metas a serem cumpridas", explica. Discretos quanto à relação nas redes sociais, os dois seguem o culto à Ifá, religião de matriz africana que Ferreira conheceu no ano de 2022.

"Eu sempre tive muita fé. Eu podia até não saber descrever, mas lembro de ter fé no que queria fazer. Agradeço e honro cada pedra que pisei e pisarei durante minha vida", destaca. Antes, a atriz fazia parte da religião Evangélica.

Já em relação à carreira, a artista tem metas e objetivos claros quanto aos próximos anos. "Quero cada vez mais expandir minhas possibilidades artísticas, vivendo cada uma delas com honestidade", assegura a atriz, que recentemente esteve no elenco de Órfãos da Terra.

"Emprestando voz, corpo, mente e criatividade para contar histórias cada vez mais empolgantes, potentes e próprias", conclui Ferreira, que não esconde sua animação com o futuro e segue sem medo de abraçar novos desafios e caminhos em sua jornada pelo mundo das artes.

CONFIRA CENA DE ELI FERREIRA COMO PROFESSORA LU EM RENASCER: