Eduardo Sterblitch afirma que não tem certeza se é hétero

Eduardo Sterblitch abriu o jogo sobre sua sexualidade e afirmou que não tem certeza se é heterossexual, já que nunca provou coisas diferentes

Na última segunda-feira, 11, Eduardo Sterblitch foi um dos convidados do programa Papo de Segunda, exibido pelo GNT.

Na ocasião, o ator abriu o jogo sobre sua sexualidade e afirmou que não tem certeza que é heterossexual. "Eu não tenho 100% de certeza de que sou hétero. Tenho quase certeza, porque nunca experimentei coisas diferentes disso. Então não consigo te dar certeza absoluta", disse ele.

O famoso ainda contou que já questionou até seu terapeuta sobre isso. "Tenho um pensamento muito livre em relação ao que pode ser de mim. Não tenho certeza ainda do que eu sou, nem sexualmente falando. É uma coisa muito aberta. Já perguntei para o meu terapeuta se eu era gay", afirmou.

Eduardo é casado com Louise D'Tuani desde 2015, com quem tem o filho Caetano, de um aninho.

Traição

Recentemente, Eduardo Sterblitch revelou como descobriu traição de maneira inusitada durante o programa Papo de Segunda, do GNT. Hoje, muito bem casado com Louise D'Tuani, o ator e humorista compartilhou que já enfrentou poucas e boas no passado, incluindo a infidelidade de uma antiga namorada, que ele descobriu ‘sem querer’.

Enquanto conversava com os colegas de sofá, Eduardo lembrou que já foi traído por uma namorada e explicou como descobriu por meio de uma notificação no computador: “Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela”, o apresentador iniciou.

“Eu acordei o com tudo ligadão, levantei para desligar. Realmente não fui no intuído de fuçar, não estava com nada disso na cabeça", disse o ator, que encontrou uma troca de mensagens comprometedora: “Quando olho, estava aberto um antigo programa de trocas de mensagens. E tinham muitas declarações dela com outro cara”, disse ele.

Em breve Eduardo poderá ser visto como Alfredo Honório em Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

