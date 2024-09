A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para relembrar o início de seu relacionamento com Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para relembrar o início de seu relacionamento com o chef de cozinha Edu Guedes. Em uma publicação no feed do Instagram, ela celebrou os 9 meses da primeira vez que eles tiveram um encontro romântico juntos e compartilhou uma foto tirada naquela noite.

"Essa foto foi tirada no dia 18, já se passaram 9 meses do nosso reencontro. Quanta coisa mudou de lá para cá. Nossas vidas se transformaram. Um amor infinito nasceu. Nossa primeira Selfie", ela escreveu na legenda da publicação. Na imagem, os dois aparecem sorridentes.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro em março deste ano. No fim de junho, a apresentadora foi pedida em casamento em Portugal.

Veja o registro:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Veja momentos marcantes do noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Já no último sábado, 14, Ana e Edu oficializaram o noivado em uma festa para 50 convidados, na fazenda do chef de cozinha em Araras, no interior de São Paulo. Para o dia especial, a apresentadora surgiu usando um vestido branco, da estilista Letícia Manzan. Já o chef apostou em um terno da marca Boss.

Durante o evento, ela anunciou que escolheu a sua irmã, Fernanda, e o marido, dela, Alslan, como os padrinhos do seu casamento.

Em um novo vídeo compartilhado no Instagram, os pombinhos trocaram declarações. "Os corações entrelaçados significam fidelidade e companheirismo. O triângulo invertido significa força. São coisas que enfrentamos nesses últimos meses e que eu desejo para a nossa vida",fala a presentadora no vídeo."Te amo muito, você sabe disso. Eu adoro estar do teu lado. Os dias são incríveis. Eu espero sempre poder te fazer feliz também", se derrete Edu Guedes.