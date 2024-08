Edu Guedes fala sobre desafios de ser pai de adolescente: 'Muito atento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes conta como é ser pai de adolescente e revela importância participar de todos os momentos importantes da vida da filha

Edu Guedes (50) é pai da adolescente Maria Eduarda (15), fruto do seu casamento com a empresária Daniela Zurita, com quem foi casado entre 2008 e 2012. Apresentador de TV e chef de cozinha, ele relata mudança de vida com a chegada da herdeira. Em entrevista à CARAS Brasil, o famoso conta os principais desafios da paternidade e fala sobre a importância de ser um patriarca presente.

"Mudou muito os valores, os pensamentos e os sonhos também, porque antes a gente muito pensava na gente, nas coisas como a gente quer, o que a gente sonha e tal. E quando você tem um filho você começa a pensar que você não vai mais fazer as coisas só pra você, você vai fazer pro seu filho também, você vai ter alguém pra passar tudo aquilo que você aprendeu. E hoje em dia a gente tem que estar muito atento a tudo, porque as coisas vão muito mais rápidas do que iam quando a gente era adolescente ou criança", explica.

O novo contratado da RedeTV!, que estreia o Fica com a Gente nesta segunda-feira, 12, conta ter uma relação de respeito e confiança com a filha. Para o noivo de Ana Hickmann (43), o diálogo é importante no processo de educar e alertar sobre os perigos do mundo.

"Eu acredito que a melhor forma sempre é explicar, ensinar, e eu acredito que as coisas hoje são muito mais rápidas nessa questão de internet, de informação, tudo isso. Então, quanto mais a gente conversa com os filhos, é sempre melhor. E eu acredito que a melhor forma disso é a informação, para que ela, como adolescente, consiga entender como as pessoas agem, consiga ter respostas para aquelas coisas que acontecem, e ter sempre um pensamento e ficar sempre esperto principalmente com tudo", opina.

CONSTRUINDO MEMÓRIAS

Guedes conta ser um pai que busca participar de todos os momentos da vida da filha. Maria Eduarda, aliás, é uma filha que também apoia o pai. À reportagem, Edu diz que seu retorno à TV após acidente durante a pandemia ocorreu por incentivo da adolescente.

"É muito especial. Eu acompanho tudo da vida dela desde pequeno, procuro acompanhá-la na escola, nos esportes e acima de tudo na vida. Hoje as coisas vão muito rápidas e eu procuro aproveitar a cada momento ao lado dela", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE EDU GUEDES COM A FILHA: