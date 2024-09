Edu Guedes compartilha detalhes da rotina com a filha, Maria Eduarda: “Juntos”

Em meio aos preparativos para o casamento com Ana Hickmann, Edu Guedes compartilha momentos especiais de sua rotina com a filha, Maria Eduarda

Nesta quinta-feira, 12, Edu Guedes fez uma pausa nos preparativos para o casamento com Ana Hickmann e no trabalho para passar um tempo com a filha, Maria Eduarda Guedes. Em suas redes sociais, o apresentador e empresário revelou que dedica dois dias da semana para estar com a filha e tenta aproveitar ao máximo esses momentos juntos.

Em seu perfil no Instagram, Edu contou que mesmo com a agenda cheia de compromissos, consegue encontrar tempo para o que ‘realmente importa’ em sua rotina: “A Maria tem uma forma de estudar parecida com a minha, mas muito mais eficiente. Todas as quartas e quintas estamos juntos”, o empresário legendou a publicação.

“Mesmo com muitos trabalhos temos que nos organizar para o que verdadeiramente importa. Ótimo dia a todos!!!”, Edu escreveu ao compartilhar um clique em que aparece no carro com a herdeira, Maria Eduarda, de 15 anos, fruto de um antigo relacionamento com a empresária Daniela Zurita, que chegou ao fim após quatro anos em 2012.

Vale destacar que em recente entrevista à CARAS Brasil, Guedes contou os principais desafios da paternidade e fala sobre a importância de ser um patriarca presente: "Mudou muito os valores, os pensamentos e os sonhos também, porque antes a gente muito pensava na gente, nas coisas como a gente quer, o que a gente sonha e tal”, disse.

“Quando você tem um filho você começa a pensar que você não vai mais fazer as coisas só pra você, você vai fazer pro seu filho também, você vai ter alguém pra passar tudo aquilo que você aprendeu. E hoje em dia a gente tem que estar muito atento a tudo, porque as coisas vão muito mais rápidas do que iam quando a gente era adolescente ou criança", explica.

Ana Hickmann e Edu Guedes mostram preparativos do casamento:

Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores. A apresentadora se prepara para subir ao altar com Edu Guedes em breve e os preparativos para o grande dia já estão a todo vapor. Recentemente, ela mostrou o momento em que o casal escolheu os convites que serão enviados para os padrinhos.

É possível ver que a caixa contém uma garrafa de vinho e outros mimos: "Agora chegou uma das minhas partes favoritas de organizar o casamento, os convites dos padrinhos!!!! Recebi a ajuda da querida Rosana, que já esteve comigo em outros eventos. Decidimos criar algo personalizado para refletir a nossa personalidade e tudo que gostamos”, contou.