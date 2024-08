É a cara da mãe! Filha de Gisele Bündchen rouba a cena em fotos com Tom Brady

Tom Brady compartilha álbum de fotos de passeio com a filha e semelhança física com Gisele Bündchen rouba a cena nos comentários

Nesta quinta-feira, 1º, Tom Brady usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos de um passeio especial com sua filha caçula, Vivian Lake Brady, de 11 anos. Acontece que semelhança física da menina com sua mãe, Gisele Bündchen, chamou a atenção e foi destaque nos comentários da publicação do ex-jogador de futebol americano.

Em seu perfil oficial no Instagram, Brady compartilhou cliques de um dia especial com sua filha. Entre as fotos, eles aparecem posando juntinhos em um restaurante. Além disso, o ex-atleta aposentado também dividiu imagens onde surgem comprando algodão doce juntos e de um passeio de barco com alguns de seus amigos.

Na legenda, Tom contou que precisou negociar com a herdeira por causa do algodão doce: "Jantar, negociar por causa da sobremesa, e um pai de 46 anos a quem acabou de dizer 'faça algo legal'", ele brincou com a menina. Nos comentários, muitos seguidores contaram que ficaram impressionados pela semelhança entre a menina e sua mãe.

“Lindos! Ela está a cara da mãe dela!”, disse uma admiradora. “A filha dele se parece com a mãe dela. Fatos!!!”, escreveu outra seguidora. “Ela é tão linda, parece a mãe dela!!”, disse uma terceira. “Espero que ela possa desfilar como a mãe dela também!”, outra seguidora apostou na carreira de modelo. “Elas têm uma semelhança muito forte”, disse mais uma.

Vale lembrar que Gisele Bündchen foi casada com Tom Brady por quase quinze anos, com o relacionamento chegando ao fim no final de 2022. Além de Vivian Lake, que tem 11 anos, o ex-casal também é pai de Benjamin Rein, de 14 anos. Discreta sobre sua vida pessoal, a modelo já mencionou que o término ocorreu devido a conflitos de interesses.

“Me divorciar não foi o que sonhei, o que eu esperava. Meus pais estão casados ​​há 50 anos e eu realmente queria que isso tivesse acontecido comigo. Mas eu acho que você tem que aceitar. Às vezes, você cresce junto, às vezes, você se distancia", a modelo falou sobre a separação em entrevista ao apresentador Lee Cowan.

