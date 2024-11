Duda Reis realiza chá de bebê luxuoso: 'Que venha a Aurora'

Duda Reis mostrou em suas redes sociais detalhes do chá de bebê luxuoso. A famosa está à espera de uma menina, que se chamará Aurora

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Ao que parece, a famosa está radiante à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes.

Nesta terça-feira, 26, Duda Reis publicou um vídeo em sua conta no Instagram e mostrou detalhes do seu chá de bebê luxuoso. A artista escolheu um look rosa para receber seus convidados, o que combinou com a decoração da festa, que foi toda em tons de rosa e repleta de flores.

"Dia de comemorar a vinda da Aurora, que está tão perto. Que tarde mágica ao lado de pessoas tão especiais e pessoas que estiveram presentes em toda a minha gestação. Amo todas vocês e que venha a nossa Aurora", escreveu a mamãe coruja.

Desabafo

A influenciadora Duda Reisestá à espera à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes. Recentemente, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e falou sobre as mudanças em seu corpo.

"Deu estrias na sua reta final?", quis saber o internauta. "Deu, e não foram poucas. Eu ainda não tive na barriga, mas me deu muita estria no peito. Eu tinha um peito pequeno e ficou um treco enorme. Nenhuma pele aguenta. E me deu no bumbum, mas eu não sei se é por causa da gestação ou se é por causa da academia".

E completou: "Eu uso os melhores cremes, mas tem coisa que não tem jeito também. Depois eu cuido e vou poder fazer laser. Melhora, passa e ameniza bastante. Eu sempre vou incentivar vocês a se cuidarem. Assim que eu parir, eu vou me cuidar de todas as maneiras possíveis, como vocês sempre viram."

