Duda Reis mostra a barriguinha de grávida em novas fotos

Radiante à espera do primeiro filho, Duda Reis fez um ensaio fotográfico e fez questão de deixar a barriguinha da gravidez bem à mostra

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. À espera do primeiro filho com o marido Eduardo Nunes, a famosa parece estar radiante com a gravidez.

Nesta segunda-feira, 22, Duda publicou em sua conta no Instagram algumas fotos de um ensaio fotográfico. Com uma blusa listrada de branco e vermelho, e uma calcinha combinando, a famosa posou deitada em uma cama e fez questão de deixar a barriguinha bem à mostra.

"Will never die", escreveu ela na legenda, que em tradução livre significa "nunca vai morrer". Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários.

"A gravidinha mais linda", escreveu uma internauta. "Está tão linda com essa barriguinha", comentou outra. "Que mamãe mais linda", elogiou uma terceira.

Sintomas da gestação

À espera do primeiro filho com Du Nunes, Duda Reis compartilhou com seguidores a experiência que teve com os enjoos da gravidez. A atriz listou os motivos que a fizeram sentir náuseas ao longo dos três primeiros meses, o que divertiu os seguidores.

"Essa mamãe passou mal demais. Assim foi o meu primeiro trimestre", escreveu Duda. Escovar os dentes, beber água, levantar da cama, abrir a geladeira e usas as escadas foram os principais motivos do enjoo, o que a atriz fez questão de retratar com bom-humor.

Além disso, a artista disse que os alimentos foram uma dificuldade no período, pois quase tudo criava o mal-estar, exceto por comidas ácidas como tomates e limão.

Nos comentários da pubicação, mães que acompanham a jovem se identificaram: "Eu enjoava com o cheiro da minha casa", relatou uma seguidora. "Tive enjoo com enxaguante bucal. Meu marido não podia usar que eu ficava enjoada. Até hoje tenho trauma até hoje e olha que meu filho faz três anos neste mês", disse a outra.