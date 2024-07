Drake compartilha vídeo de mansão inundada após fortes chuvas em Toronto

Drake surpreendeu ao mostrar mansão inundada em vídeo nesta terça-feira, 16. Ele não revelou o local, mas vive em Toronto, que enfrenta fortes chuvas

O rapper Drake surpreendeu os internautas ao compartilhar um vídeo de uma mansão inundada nesta terça-feira, 16. Ele não mencionou o local das imagens, mas reside em Toronto, onde fortes chuvas causaram inundações.

"É melhor que isso seja um Espresso Martini", escreveu o cantor nos stories do Instagram, fazendo uma brincadeira com o drinque à base de café. No vídeo, é possível ver uma água marrom invadindo a residência, mesmo com portas fechadas.

O rapper ainda aparece caminhando entre os cômodos com uma vassoura em mãos. E um rapaz tenta segurar a porta e impedir que o estrago seja ainda maior.

De acordo com informações do portal G1, o governo canadense informou que o volume de chuvas em Toronto nesta terça quebrou o recorde em um só dia estabelecido em 1941. Meteorologistas explicam que isso ocorreu devido a três grandes tempestades que atingiram a cidade, conforme a BBC.

A revista de hip hop XXL relata que a casa mostrada no vídeo é a mansão de Drake, conhecida por ele como "A Embaixada". É onde ele mora desde que a construiu, em 2017.

Veja o vídeo compartilhado pelo rapper:

🚨VEJA: Drake mostra sua mansão sendo inundada após fortes chuvas em Toronto. pic.twitter.com/elDsdBPdEJ — CHOQUEI (@choquei) July 17, 2024

Drake fala sobre sua vida amorosa

Recentemente, o dono do hit Hotline Bling participou do podcast The Really Good Podcast, apresentado por Bobbi Althoff, e deu algumas declarações curiosas sobre sua vida amorosa. Na conversa, o canadense revelou o motivo para nunca ter se casado.

"Eu não sei. Parece uma coisa de, tipo, tempos antigos ou algo assim. Eu acho que eu vou [me casar] eventualmente... Eu não sei, eu acho que não posso oferecer alguém o que eles estão procurando. Só consistência. Eu acho que a minha vida, meu trabalho é minha prioridade", declarou Drake.

O rapper, que é pai do pequeno Adonis, de 5 anos, continuou sua declaração dizendo que não poderia se dedicar a um relacionamento nesta fase da vida. "Eu não quero me casar porque eu não quero desapontar alguém", disse ele.