Diogo Nogueira revela qual é a sua religião: ‘3 anos’

O cantor Diogo Nogueira celebrou a sua nova religião ao mostrar fotos durante celebração: ‘Foi um momento lindo e importante’

O cantor Diogo Nogueira celebrou sua nova religião em uma declaração nas redes sociais. Ele contou que se converteu para o Candomblé há apenas 3 anos e está muito feliz com sua escolha.

Inclusive, ele mostrou fotos de uma celebração de sua religião e falou sobre a alegria do momento.

"Hoje faz 3 anos da minha feitura no Candomblé! Foi um momento lindo e importante, onde me conectei com toda a religião e meus orixás. Obrigado ao meu pai @fabionogueiraofficial, que faz parte da minha família também. Fábio, pai de Jagun! Obrigado, minha casa de Axé! Olorum Modupé!", disse ele.

Hoje em dia, o cantor Diogo Nogueira namora com a atriz Paolla Oliveira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Nogueira (@diogonogueira_oficial)

Paolla Oliveira celebra seu amor por Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração e falou um pouco sobre sua relação com o sambista Diogo Nogueira. Juntos desde 2021, a artista contou que o namorado não faz cobranças machistas e "entende seu espaço".

"Ele me deu espaço. Diogo não se intromete muito, nunca fez uma pergunta dessas que eu já tive que falar 'oi?', que já vivi em outras situações, como 'essa roupa?'. Que mulher que nunca teve que ouvir uma bobagem dessas?", declarou a famosa em entrevista ao site Quem.

Paolla Oliveira ressaltou que uma relação só funciona quando os envolvidos não se anulam e entendem que são duas pessoas, e não uma só. "Relacionamento se não for uma parceria não dá certo mesmo. E, para dar certo, são duas pessoas, duas personalidades, duas vidas. Me incomoda um pouco a pessoa falar 'ah, somos um só'. Não, não somos um só, somos dois", afirmou.

E completou: "O Diogo tem essa consciência. Talvez por ser também uma pessoa pública, terem falado de sua vida, ele entende que existe o que dizem, e existe a gente". A atriz, que integra o elenco da segunda temporada de 'Justiça', da Globo, reforçou a grande parceria entre os dois.