O ex-BBB Diego Grossi, de 42 anos, trabalha atualmente como chef e confessa seu desejo em ajudar pessoas com o mesmo problema

O ex-BBBDiego Grossi, de 42 anos, revelou que há duas semanas teve uma recaída em seu vício por jogos de azar. O assunto, que é tratado publicamente pelo famoso, voltou à tona durante a declaração do ex-Brother na live do economista Bruno Corano em seu perfil no Instagram.

“Ninguém sabia, digo aqui em primeira mão. Eu acabei jogando há duas semanas, mas já parei de novo. Perdi, como sempre, e saí bem rápido”, disse. Grossi declarou que o vício em jogos de aposta começou após ser contratado para fazer propaganda de uma bet no Instagram.

“Eu recebo mensagens de pessoas que perderam seus negócios, seus casamentos, perderam muito dinheiro e devem a agiotas. Gente que não consegue parar de jogar. É uma epidemia”, pontuou na live. Grossi contou que já perdeu R$ 50 mil por conta de jogos em bets e outros R$ 50 mil nos jogos de cassino.

Atualmente ele trabalha como chef e faz desde churrasco a frutos do mar, inclusive para eventos. Ele está cuidando da saúde mental, incluindo tratamento com um psiquiatra, e não perde mais noites jogando.

“Nunca tive educação financeira, o que é muito importante. Quero ajudar as pessoas a sair do vício”, revelou ele, que afirmou que recebia R$ 5 mil por mês para fazer a propaganda de uma bet.

Assista, abaixo, à live na íntegra:

Luta contra o vício

Grossi afirmou que está procurando emprego CLT e mora de favor com a mãe e a sogra. O ex-BBB tem experiência na área de publicidade.

"Fui procurar emprego e vi que estou defasado. Foram dez anos fora. As ferramentas mudaram, os programas mudaram", contou em entrevista recente ao F5, do jornal Folha de S. Paulo. E prosseguiu: "Quando a gente sai do programa é uma euforia, uma coisa tão louca, que você acha que virou artista e vai viver disso para sempre."

Casado com a também ex-BBB e influenciadora Franciele Grossi, o casal tem um filho, Enrico, de quatro anos. Em dezembro, o casal anunciou a separação, mas reataram uma semana depois.

