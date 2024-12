Detalhes do divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez: 'Nada foi resolvido'

Depois de oito meses da separação, as estrelas Ben Affleck e Jennifer Lopez estão empacados e não conseguem chegar em nenhum acordo, diz revista

Mesmo depois de oito meses o processo de divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez está estagnado e parece que o ex-casal não vai se resolver tão cedo. Uma fonte próxima ao ex-casal contou ao site da revista In Touch Magazine que, após vários meses da abertura do término, os dois não estão “nada próximos da conclusão do divórcio”.

Apesar dos objetivos de ambos de conduzir o término de forma amistosa, o ambiente estaria ficando pesado com a falta de acordo em relação a vários temas. “Já são alguns meses desde o término e nada se resolveu. Não parece que eles estão nada próximos da conclusão do divórcio", contou a fonte da revista.

"Os dois disseram que queriam resolver as coisas amigavelmente, contando ainda com o apoio de uma terapeuta, mas parece estar indo tudo por água abaixo, porque eles não conseguem se acertar em relação à divisão das coisas, o que obviamente acaba afetando tudo”. De acordo com a mesma fonte, Affleck passou inclusive a evitar Lopez.

Vale lembrar que o casal já tinha se relacionado uma vez nos anos 2000 e retomaram o romance em abril de 2021 e trocaram alianças em julho de 2022. Porém no último mês de agosto, exatos dois anos depois da festa de casamento, J-Lo deu entrada no processo de divórcio. Em seus documentos, ela apontou 26 de abril de 2024 como a data do término do relacionamento.

O que diz a lista de exigências de Ben Affleck para próximo relacionamento?

Segundo o site Life & Style, uma fonte próxima de Ben revelou que ele agora possui uma "lista" de exigências para sua próxima namorada. O ator estaria buscando uma parceira com quem tenha mais em comum, especialmente antes de se comprometer em um novo relacionamento.

A fonte explicou que Affleck entendeu que precisa encontrar alguém cujos valores e ideais estejam alinhados com os dele, especialmente em relação à sua luta contra o vício em bebidas. “O Ben está procurando alguém que esteja em recuperação ou pelo menos alguém que compreenda o programa Alcoólicos Anônimos”, explicou.

