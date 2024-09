Detalhe do corpo de Gkay rouba a cena em foto: ‘Como faz?’

Gkay exibe sua beleza impecável em novas fotos e os fãs reparam em um detalhe inusitado do corpo da influencer. Veja os comentários

A influenciadora digital Gkay elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 25, ao compartilhar novas fotos apenas de biquíni. Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos com um look mínimo no estilo de fio-dental e destacou o seu corpo magérrimo.

Nas fotos, ela deixou à mostra sua barriga trincada e as pernas torneadas, mas outro detalhe chamou a atenção dos fãs: as axilas. Os internautas ficaram surpresos com a beleza das axilas da artista e deixaram vários comentários sobre o assunto no post.

“É perfeito”, comentou um internauta. “Meu Deus, até a suvaquinha é bonita”, afirmou mais um. “Como faz para ter um sovaco assim, meu Deus?”, disse um fã. Inclusive, este último chamou a atenção de Gkay e ela fez questão de responder para o fã. “No meu caso foi depilação a laser”, disse ela.

Além disso, a influencer Gkay recebeu mais elogios para sua boa forma. “É muita beleza envolvida”, escreveu um seguidor. “Que perfeita”, declarou outro. “Você está uma deusa”, comentou mais um.

Gkay fala sobre procedimento estéticos

Há pouco tempo, Gkay abriu o jogo sobre a reversão de procedimentos estéticos que realizou no passado. A influenciadora participou do programa “De Frente Com Blogueirinha” do canal Dia TV. “Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra”, brincou a comediante ao revelar sobre seus procedimentos antigos.

A estrela ainda comentou sobre o impacto que a reversão destes procedimentos teve em sua autoestima: “Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz”.

Por fim, a comunicadora ainda refletiu sobre esta nova fase e este processo de desfazer-se dos procedimentos: “Às vezes a gente perde a mão mesmo nisso de buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando”.