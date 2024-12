Depois de Selton Mello, Fernanda Torres também ganha concurso de sósias

Depois do sucesso com Selton Mello, o cinema Estação NET Rio anunciou a realização do concurso de sósias de Fernanda Torres

Depois do sucesso do concurso de sósias Selton Mello nesse último final de semana, o cinema Estação NET Rio, no Rio de Janeiro, anunciou um concurso de sósias de Fernanda Torres, com data marcada para 15 de dezembro. O evento, apelidado de "Fernandaverso", segue o sucesso do "Seltonverso", promovido anteriormente.

A novidade foi revelada ao Gshow, destacando a interação entre os atores e o público. Selton Mello e Fernanda Torres estão em evidência graças ao filme "Ainda Estou Aqui", em cartaz atualmente. A popularidade dos concursos de sósias, que já homenagearam celebridades como Timothée Chalamet e Paul Mescal lá na gringa, inspirou o cinema a criar essa celebração bem-humorada, unindo fãs e admiradores do trabalho da atriz e viralizou nas redes sociais.

Quem venceu o concurso de sósias de Selton Mello e qual foi o prêmio?

Um concurso de sósias do ator Selton Mello foi realizado neste domingo, 1º, no Rio de Janeiro. O anúncio do evento, feito durante a semana, surpreendeu o artista, que expressou sua reação nas redes sociais. O vencedor da iniciativa já foi escolhido!

O primeiro lugar ficou para Ramon Carneiro, de 24 anos, que fez campanha nas redes sociais para se tornar o "primeiro Selton Mello negro do Brasil". "Meu sonho era ocupar espaços onde eu não me via e ainda não me vejo. Mas eu quis brincar um pouco com isso. Por que não, né? Acho que não tem problema nenhum brincar com isso, claro, sempre de forma respeitosa", disse ele ao portal GShow.

Segundo o portal, o evento reuniu 16 candidatos. O vencedor levou para casa 5 ingressos para o cinema e um liquidificador (uma referência ao filme Reflexões de um Liquidificador, de Selton, de 2010). Veja quem foi o vencedor!