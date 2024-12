Quem venceu o concurso de sósias de Selton Mello e qual foi o prêmio?

Um concurso de sósias do ator Selton Mello aconteceu neste domingo, 1, em um cinema no Rio de Janeiro. Saiba quem foi o vencedor!

Um concurso de sósias do ator Selton Mello foi realizado neste domingo, 1º, no Rio de Janeiro. O anúncio do evento, feito durante a semana, surpreendeu o artista, que expressou sua reação nas redes sociais. O vencedor da iniciativa já foi escolhido!

O primeiro lugar ficou para Ramon Carneiro, de 24 anos, que fez campanha nas redes sociais para se tornar o "primeiro Selton Mello negro do Brasil". "Meu sonho era ocupar espaços onde eu não me via e ainda não me vejo. Mas eu quis brincar um pouco com isso. Por que não, né? Acho que não tem problema nenhum brincar com isso, claro, sempre de forma respeitosa", disse ele ao portal GShow.

Segundo o portal, o evento reuniu 16 candidatos. O vencedor levou para casa 5 ingressos para o cinema e um liquidificador (uma referência ao filme Reflexões de um Liquidificador, de Selton, de 2010).

Veja quem foi o vencedor:

Vencedor do concurso de sósias de Selton Mello (AGNews)

Veja os demais candidatos:

Concurso de sósias do ator Selton Mello (Reprodução/Instagram)

Selton Mello fica surpreso com anúncio de concurso de sósias

No ar no filme Ainda Estou Aqui, o artista usou as redes sociais na última quarta-feira, 27, para compartilhar sua surpresa ao saber do evento, que acontecerá no próximo domingo, 1º, às 15h, no Rio de Janeiro.

"Juro, a Estaçao Net de Cinema mandou essa do nada, mas olha só que evento peculiar eu adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar", postou Selton em uma publicação em seu perfil no Instagram.

A legenda de Selton faz referência ao rumor, que já foi desmentido, que afirmava que o ator britânico Charles Chaplin teria participado de um concurso de sósias de seu próprio personagem e ficado em terceiro lugar.

Para divulgar a iniciativa, cartazes com o rosto do artista foram colados em Botafogo, no Rio de Janeiro, chamando para o "Concurso Selton Mello". O perfil do cinema escreveu no Instagram: "Como alguns atentos já podem ter ficado sabendo pelos postes de Botafogo, é oficial!"

Leia também: Selton Mello comove em homenagem para a mãe falecida: 'Mora em mim'