Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, morre aos 96 anos em SP

Ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, Delfim Netto faleceu após passar um período internado

Antônio Delfim Netto, ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, aos 96 anos, em São Paulo. O economista estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto, por complicações em seu quadro de saúde. A causa da morte não foi divulgada.

Delfim foi o mais jovem ministro da Fazenda a ocupar o cargo, com 38 anos à época. Em 1967, ele assumiu a pasta e comandou a economia nos governos militares de Costa e Silva e Médici.

Em 1975, durante o governo de Ernesto Geisel, o economista ocupou o posto de embaixador do Brasil na França. Já no governo de João Figueiredo, Delfim Netto assumiu o Ministério da Agricultura e, logo depois, o do Planejamento.

Delfim Netto foi dos ministros que assinaram o Ato Institucional número 5, o AI-5, o mais repressivo da ditadura militar, em 1968. Após a redemocratização, ele foi eleito deputado federal por cinco mandatos consecutivos.

Antônio Delfim Netto deixa uma filha e um neto. O velório e o enterro serão restritos aos familiares.

Quem era Delfim Netto?

Antônio Delfim Netto nasceu em 1 de maio 1928 e cresceu no bairro operário Cambuci, localizado na região central de São Paulo. Em sua longa carreira profissional, ele se tornou professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Além disso, Delfim ocupou o cargo da Fazenda do país entre os anos 1967 e 1974. Foi sob seu comando que o Brasil viveu o período de forte expansão da economia, conhecido como 'milagre econômico'.

Em 2014, Antônio Delfim Netto doou sua biblioteca pessoal, com um acervo de mais de 100 mil títulos acumulados, para a FEA-USP. Com mais de 10 livros publicados sobre a economia brasileira, ele escrevia semanalmente nos jornais Folha de S.Paulo e Valor Econômico, além da revista Carta Capital.