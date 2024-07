Tal mãe, tal filha! Deborah Secco encanta seguidores ao combinar looks com a filha, Maria Flor, em praia de ilha paradisíaca

Nesta sexta-feira, 26, Deborah Secco encantou seus seguidores ao combinar o look com a filha, Maria Flor, de oito anos, fruto de seu antigo relacionamento com Hugo Moura. Em suas redes sociais, a atriz revelou que elas acabaram de chegar a mais um destino de férias e apareceram vestindo biquínis combinando na praia das Ilhas Maurício, na África.

Deborah, que nos últimos dias aproveitou alguns safáris com a pequena, contou que agora elas passarão uma temporada na praia paradisíaca do país: "Partiu para a segunda parte da nossa viagem!!" escreveu a artista em seu Instagram. Ao desembarcar na ilha, a famosa mostrou que mãe e filha já estão curtindo o novo destino: “Chegamos no paraíso”.

Na sequência, Deborah compartilhou uma foto da filha usando um biquíni rosa neon enquanto tomava um drink sem álcool à beira-mar. Para completar o look, a artista também escolheu um biquíni na mesma cor para combinar com a herdeira. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que elas mostram sintonia em suas escolhas.

Na última quarta-feira, 24, Deborah compartilhou fotos encantadoras dos momentos que viveu durante sua passagem pelo Quênia, no leste da África. Para curtir um safari juntas, mãe e filha também coordenaram os looks com regatas pretas e calças estampadas. "Mais momentos desse sonho que estou vivendo", celebrou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

É válido mencionar também que Deborah Secco tem viajado frequentemente com a filha desde que anunciou a separação de seu ex-marido em abril deste ano. Além de explorarem a África juntas, elas já visitaram os Estados Unidos, França e Inglaterra, e diversos destinos nacionais, como Fernando de Noronha, sempre combinando looks:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura:

No início de abril deste ano, Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com o modelo e diretor Hugo Moura ao site Gshow após sumores. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, Maria Flor.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término. “Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, contou ela.