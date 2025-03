Debora Bloch faz rara aparição com o marido português em dia de compras

Prestes a interpretar Odete Roitman na novela Vale Tudo, Debora Bloch curte dia de compras com seu marido em rara aparição dos dois juntos em público

A atriz Debora Bloch já está na contagem regressiva para interpretar a vilã Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Antes do início da nova trama das 9, ela teve um dia livre no último domingo, 16, e aproveitou para fazer compras com o marido, João Nuno Martins.

Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro com as sacolas de compras nas mãos. O momento foi uma rara aparição do casal em público.

Discreta em relação a sua vida pessoal, a famosa não costuma ser vista com o marido em lugares públicos. Debora Bloch e João Nuno Martins se casaram em 2019 e vivem uma relação longe da mídia.

Debora Bloch curte dia de compras com o marido, João Nuno Martins - Foto: Thiago Martins / AgNews

Debora Bloch curte dia de compras com o marido, João Nuno Martins - Foto: Thiago Martins / AgNews

Debora Bloch curte dia de compras com o marido, João Nuno Martins - Foto: Thiago Martins / AgNews

Debora Bloch curte dia de compras com o marido, João Nuno Martins - Foto: Thiago Martins / AgNews

Quem são os filhos de Debora Bloch?

A atriz Debora Bloch teve dois filhos com o seu ex-marido, o chef de cozinha Olivier Anquier. Ela é mãe de Julia Anquier, de 31 anos, e Hugo Anquier, de 24. Os dois seguiram os passos da mãe no mundo das artes. Saiba mais sobre os herdeiros da atriz!

O visual de Debora Bloch para viver Odete Roitman

A atriz Débora Bloch já está com novo visual para iniciar as gravações como a personagem Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, da Globo. A emissora divulgou a primeira foto da artista com seu novo corte de cabelo e penteado. “Começando a mudança. Mas é só o começo! Ela está chegando”, disse a estrela.

A musa está com o cabelo mais curto e em tom de loiro dourado. Inclusive, o tom de loiro era algo que não iria fazer parte da personagem, mas foi revisto pela equipe e foi o visual aprovado. “Queríamos ela fria, para ajudar na imagem de cruel da Odete. Essa construção é muito orgânica, às vezes, nos surpreende”, afirmou a caracterizadora Rosemary Paiva.

O novo corte foi feito no dia 18 de janeiro de 2025 pelo cabeleireiro Vini Kilesse e a cor foi feita pelo colorista Amadeu Marins.

O remake de Vale Tudo tem estreia prevista para o mês de março e vai ser exibido na faixa das 9 da Globo.

Débora Bloch vai interpretar Odete Roitman no remake de Vale Tudo - Foto: Globo/ Catarina Ribeiro

